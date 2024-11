¡A la vista de todos! “Okupas” locales se organizan en Facebook para tomar terrenos

Durante las últimas horas, un lector de Villa María Ya! compartió una serie de capturas de pantalla que dan cuenta de la forma en la que se organizan para ir a tomar terrenos.

“Me llegó la data de un espacio verde para ir a usurpar”, escribió un participante anónimo en el grupo de compraventa de Facebook “Econos Vm y Vn”, dando inicio a una interacción en la que participaron más de 150 usuarios, la mayoría de ellos pidiendo más información o mostrándose interesados en participar de esta posible acción.

“Antes de que salgan con que hay miles de posibilidades para acceder a uno averígüenme donde, porque anduve día y noche buscando un lugar y si no tenés recibo no hay posibilidades de acceder, así que el que necesite me habla”, afirmó este ciudadano.

En la misma línea, muchas personas también dieron cuenta de la imposibilidad que tienen para acceder a lotes. Por ejemplo, una ciudadana manifestó: “Me hace falta un terreno a mí para construir, me quedo en la calle con mi hijo, no me alcanza para alquilar, no llego a fin de mes”.

Hasta este momento, no trascendió información de que se haya tomado un terreno en esta ciudad y la publicación ya habría sido eliminada de este grupo de Facebook, por lo que restará saber si esto quedara en un mero intento de usurpación o si los partícipes de esta acción finalmente se ubicarán en algún espacio.

Mirá las capturas de pantalla que dan cuenta de la actividad del grupo, gentileza de un lector de Villa María Ya!:



Foto ilustrativa. Crédito: continentalcorrientes.com