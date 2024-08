Alem campeón: Berterame y Montiel analizaron la consagración (VIDEOS)

Tras la consagración de Alem como campeón de la Liga Villamariense, Villa María Ya! dialogó con dos figuras del “León”, el mediocampista Daniel Berterame y el arquero Fabián Montiel.

El primero de los mencionados, autor de un gol que sirvió para poner el 1-1 transitorio en el clásico de Alumni, sintetizó cuales eran sus sensaciones a pocos minutos de que finalizara el partido: “Muchas emociones, muchas cosas por la cabeza, no la pasé bien este tiempo personal, y la verdad que esto más que nada es un alivio para la familia también”.

Además, Berterame contó como fue su conquista: “Pelota parada, tiro de esquina, tuve la suerte de cabecear solo al primer palo y pudo entrar”.

Asimismo, consultado por lo que significaba esta histórica final entre los dos clubes más ganadores del fútbol local, el “5” de Alem afirmó: “Se veía ya con el marco de gente que había, lo que fue todo esta serie, y la importancia que tenía. Por suerte pudo quedar para nosotros”.

“Esto me lo ayudó mucho mi viejo de ahí arriba”

Por su parte, el arquero y figura de Alem al contener un remate en la serie de penales, Fabián Montiel, afirmó: “Hoy uno no cae, no toma la dimensión, pero bueno, esto me lo ayudó mucho mi viejo de ahí arriba, desde el primer día que yo vine acá y dije que tenía prometido el campeonato, hoy se me dió, y el está festejando de ahí arriba seguro conmigo”.

En cuanto a la definición desde los doce pasos, el guardametas del “León” afirmó: “Uno tuvo que hacer lo que realmente tiene que hacer en los penales, llegaron ellos dos o tres veces, tuve la mala suerte de que me hicieron los goles, pero hoy en el tema de los penales tuve la suerte de atajar uno aunque sea, y salimos campeón”. “Por un lado tuve un poco de suerte, pero mérito de los compañeros míos que hicieron goles”, agregó.

Finalmente, consultado por si desea que el “León” participe en el próximo torneo Regional Federal Amateur, Montiel respondió: “Sí, eso ya depende del club y todo, pero uno trata de cumplir, yo hoy gracias a Dios pude cumplir con esta gente, con el club”.

Vale recordar que Alem se consagró campeón del torneo Apertura tras superar por 4-2 a Alumni en la definición por penales, ante las aproximadamente cinco mil personas que dieron un marco imponente a Plaza Ocampo.

En los instantes previos, la tercera final entre “Tricolores” y “Albirrojos” finalizó igualada en un empate 2-2. Ambos elencos habían llegado a este partido definitorio luego de que el “León” triunfara 1-0 en la ida y el “Fortinero” triunfara por idéntico marcador en el compromiso de vuelta.

