Andrea Donatti presentó más pruebas a la Justicia y pide un abogado penalista

Andrea Donatti es dueña de un salón de belleza que fue incendiado intencionalmente el 17 de febrero de este año. Se encuentra en la búsqueda de un abogado penalista para acusar al presunto autor intelectual.

En esta ocasión, acudió a Tribunales para presentar dos pruebas más. Según dijo, se trata de otras dos víctimas de la misma persona: “A una le incendiaron el vehículo, se le prendió fuego en enero, y la otra también es víctima de hostigamiento”, comentó a este medio.

Si bien la persona que provocó el incendio de su salón se encuentra detenida, ella sostiene que el autor intelectual, la persona que la hostiga, sigue libre.

“Hay un detenido, pero falta el autor intelectual, y es el peor. Sigue suelto como si nada, le sigue haciendo la vida imposible a quien se le cruce. Las tres víctimas, que somos conocidas, seguimos siendo hostigadas por él”, sostuvo Donatti.

“Me ofrecen un abogado civil o laboral, y yo no necesito eso, necesito uno penal. Necesito por favor que un abogado penal me ayude”, pidió. “Menos de 700 mil pesos no te cobran y la verdad es que no tengo ese dinero”, añadió.

Sobre su salón de belleza, comentó: “Lo reconstruí pero el negocio no volvió a ser lo que era. Y estoy siempre con miedo de que me vuelvan a hacer algo”.

