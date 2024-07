¡Arde Las Lilas! Con horrores ortográficos, unos vecinos explotaron contra Villa María Ya!

“No se metan a pensar si no están acostumbrados“. La frase célebre corresponde al maestro Alejandro Dolina y bien podría aplicarse a unos vecinos o vecinas de barrio Las Lilas, quienes reaccionaron con un enojo desmesurado ante una publicación en clave jocosa realizada por este medio, quien dio a conocer una problemática que atraviesan los habitantes del sector ligada a la presencia de olores nauseabundos.

Concretamente, se trata de una noticia titulada “Muy cheto, pero te regalo la baranda: vecinos de barrio semiprivado se quejan del mal olor“, publicada por este medio el pasado viernes. Dicha publicación, basada en los comentarios vertidos en el grupo de WhatsApp del vecindario, permitió que la problemática se haga pública y que las posibles soluciones se aceleren, aunque no lo interpretaron así algunas personas residentes en el sector, quienes explotaron contra Villa María Ya! y contra el/la habitante que decidió compartir las capturas de pantalla.

Entre los furiosos comentarios de los vecinos del pudiente barrio, que nuevamente llegaron a nuestra redacción, se destaca el de un/a ciudadano/a que posee un gran dominio de la lengua castellana, quien optó por denominar como “recentido (sic) social” a este medio o al “topo” que habita en el sector. “Totalmente desubicada la nota habla del resentimiento que tienen para con la gente que vive en el barrio y peor de la persona que paso las capturas de pantalla”, se acotó en otro mensaje.

Ya con un tono más violento, otro cráneo del lugar expresó: “La única que se me ocurre es que son unos resentidos los que hicieron la nota tanto como los que la comentan, diría que una especie de gente despreciable por no decir otras palabras, gente que en fin no vale ni dos pesos y que no deberían de existir en la faz de la tierra, y a él/los vecinos que facilitaron capturas de pantalla por dios realmente otro/os despreciable”. “Gente de mierda en fin”, sentenció.

Por último, un/a habitante algo fantasioso indicó: “Buen dia. Innecesario haberlo dado a conocer a cualquier medio. Esto revienta el valor inmobiliario del barrio. Un sinsentido. Sobre todo si ya se habia conseguido una reunion con el Intendente!¡”.

A fin de cuentas, y más allá de estos comentarios, es innegable que la publicación de Villa María Ya! tuvo su impacto. Ahora resta conocer como avanzará la resolución de este problema que afecta a los habitantes de Las Lilas, pero también a quienes residen en otros barrios de Villa Nueva.

