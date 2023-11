En estos momentos, Villa María Ya! está recorriendo algunas escuelas donde los vecinos de la ciudad acuden a sufragar en el marco del ballotage.

Hace instantes, nuestro equipo estuvo presente en la Escuela del Paraguay donde diferentes vecinos dieron su opinión sobre los comicios. Mirá los siguientes videos y conocé lo que opinan los vecinos que acuden a votar en dicho establecimiento:

