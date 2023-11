Barrio Las Playas: así es la toma de terrenos

Desde hace unos días, un grupo de familias se encuentra tomando un terreno ubicado en la esquina de las calles Costa Rica y Haití, en barrio Las Playas.

Una de sus referentes, Janet Zabala, dialogó en el lugar con Villa María Ya!: “Esto empezó el 6 de agosto del 2021, que fue la primera toma que hicimos en el Alvear, de ahí nunca nos han llamado”.

“He ido a la municipalidad hace poco a preguntar como seguía la situación de nosotros, y nos dicen que ninguno estábamos, que no hay ningún papel, que nosotros no entregamos a la municipalidad”, agregó. Asimismo, narró: “Nosotros tenemos una copia del papel que dejamos en la municipalidad el 6 de agosto de 2021, y a raíz de eso yo empecé a buscar a la gente que había estado en la toma anterior, y nos comunicamos por WhatsApp y decidimos venir para acá”.

Por otra parte, Zabala mostró como es el lugar, en donde se veía la presencia de varias mujeres y de niños. “No nos dejaron construir mucho”, explicó. También habló de la cantidad de personas que participan de la toma: “Somos 27 familias, arrancamos 17 y se sumaron más”.

Asimismo, señaló: “Nosotros necesitamos que la municipalidad nos escuche, si llegamos a esto es porque no tuvimos ninguna respuesta en el 2021, cuanto tiempo pasó y no nos han llamado, no nos han buscado, y nosotros también estamos en situación de calle”.

“O pagamos el alquiler, o comemos, y mucha de la gente que no está acá es porque se ha ido a trabajar, ha llevado los chicos a la escuela, anoche nos agarró la lluvia, nosotros buscamos que la municipalidad nos, y lo único que hicieron fue mandar una orden de desalojo y todo el tiempo la Policía amenazándonos”, agregó.

Finalmente, Zabala se refirió a la decisión de desalojar el lugar que adoptó la Justicia local: “En el momento que venga la orden de desalojo ninguna familia va a hacer problema ni nada, vamos a agarrar las carpas y las cosas que tenemos acá y nos vamos a ir a la plaza de la municipalidad. Y lamentablemente vamos a tener que usar los baños de la municipalidad, los chicos en el baño de la municipalidad, para ver si nos llegan a escuchar, porque nosotros lo que buscamos es que nos escuchen, nada más”.

Video y audio: declaraciones de Janet Zabala para Villa María Ya!: