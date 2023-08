Bomberos: Nueva ambulancia llegó desde China

Bomberos sumó nueva ambulancia. Fue adquirida en China, y está equipada para prestar asistencia en la vía pública.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María presentó en la víspera una nueva ambulancia que se suma a la flota de vehículos con que cuentan los servidores públicos.

La unidad sanitaria está equipada con desfibriladores externos automáticos, para optimizar el servicio de atención a las víctimas en la vía pública.

Made in China

La ambulancia fue adquirida en China y al momento de su compra el precio fue de 10 millones de pesos.

El jefe de Bomberos Voluntarios Gustavo Nicola dijo que en dos meses la ambulancia llegó al cuartel y que el precio corresponde al momento en que se hizo la operación comercial.

Nicola destacó la incorporación de los desfibriladores DEA que se incorporó a las tres ambulancias del cuerpo. «Son elementos de última generación que permiten optimizar la asistencia en caso de atención de heridos y salvatajes en la vía pública», explicó el jefe del cuerpo.

Dante Roganti, presidente de la institución aprovechó la oportunidad para hacer referencia a los costos de mantenimiento que tiene bomberos:

«El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María es uno de los cinco más importantes del país, pero cada vez se hace más difícil mantener esta estructura».

Frase que hace ruido

En la rueda de prensa con motivo de la presentación de la nueva unidad, al hablar del financiamiento del cuerpo Nicola dijo textual: «Nosotros prestamos un servicio que es muy valioso y no es recompensado».

Agregó: «Lo que invierte bomberos en salud es mucho, cuando no es una función casi de bomberos, cumplimos una función social que a veces otros estamentos no lo hacen, y lamentablemente no somos retribuidos como corresponde para poder mantener el servicio».

Sobre el particular Roganti, subrayó «Tenemos la fortuna del gran apoyo de la comunidad y de los empresarios».

Más Información:

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes de la ciudad.