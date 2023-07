Boxeo: Cansino se presenta esta noche en Carlos Paz

El boxeador villamariense Enzo Cansino tomará parte del festival internacional de boxeo que se desarrollará esta noche de viernes en el Espacio del hotel Mónaco de Villa Carlos Paz.

En pelea pactada a 6 rounds en la categoría Ligero enfrentará a Roberto «El Transportador» Ogas.

Cansino entrena en el gimnasio «Alcides Rivera» y se sumó a la cartelera de esta noche por la deserción de Nicolás “Finito” Videla.

El entrenador de Cansino, Leonardo Rivera señaló que su boxeador se encuentra en excelente forma física, razón por la que decidieron participar de la velada carlospacense.

En el pesaje realizado ayer el villamariense acusó en la báscula un peso de 61.800 kilos, mientras que su oponente, Roberto Ogas alcanzó 60.800 kilogramos.

El festival de boxeo, es organizado por Arano Box con el apoyo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad serrana.

Contará con la televisación de DSports FighT (canales 620 y 1620 HD de DirecTV y DGo) a partir de las 23 hs.

Tendrá como pelea principal el enfrentamiento entre el invicto cordobés Nahuel “Caña” García (12-0-0, 11 KO), oriundo de Villa del Totoral, y el experimentado venezolano Simón González Rivero (17-8-0, 12 KO).

El combate, previsto a 10 rounds en categoría mediano, será por el título CMB FECONSUR (Federación Sudamericana del Consejo Mundial de Boxeo), que actualmente ostenta García.

Cartelera completa:

Nahuel “Caña” García vs. Simón González Rivero. Peso Mediano. 10 rounds.

Ángel Arancibia vs. Alejandro Farías. Peso Gallo a 6 rounds.

Marianela “La Chila” Ramírez vs. Gisela Ávalos. Peso pluma a 6 rounds.

Enzo Cansino (Villa María) vs. Roberto “El Transportador” Ogas. Peso Ligero a 6 rounds.

Nahuel Uñates vs. Néstor Fernández. Peso mediano a 4 rounds.

Amalia “el Problema” Mazzarello vs. Romina “la Guerrera” Nuñez Melgar. Peso supergallo a 4 rounds.

