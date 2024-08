Caso Fabiola: escándalo nacional por la filtración de fotos y chats

Durante el jueves, se filtraron fotografías y chats que probarían que la exprimera dama, Fabiola Yáñez, habría sido agredida por el exPresidente de la Nación, Alberto Fernández, desatando lo que es verdadero escándalo nacional.

Concretamente, las imágenes tomaron trascendencia pública a través de algunos medios porteños, como Infobae, apenas dos días después de que se conociera que la mujer radicara una denuncia contra el exmandatario.

“Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus”, consignó el citado medio, que compartió dos imágenes donde se pueden ver aparentes moretones en el brazo y el rostro de Yáñez.

Asimismo, en Infobae agregaron que se trata de imágenes que la exprimera dama envió a modo de reproche a Fernández. “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, manifestó la mujer en una serie de mensajes.

Finalmente, cabe recordar que la denuncia contra Fernández por violencia de género fue radicada el martes, ante el juez Julián Ercolini. La presentación fue realizada por videoconferencia desde España, donde Yáñez reside actualmente.

