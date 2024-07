Caso Lázaro: Franco Sosa tiene nuevo abogado

A poco más de una semana para que comience el juicio con jurados populares por la muerte del pequeño Lázaro Sosa Sánchez, el padre del niño y acusado en este juicio, Franco Sosa, cuenta con Joaquín González como su nuevo abogado.

En este marco, el profesional del derecho dialogó con Villa María Ya! sobre la causa y la instancia que comenzará el 2 de agosto. “La semana pasada pude tener contacto con Franco y su familia, los cuales me comentaron un poco la situación en la cual se encontraba”, afirmó.

Asimismo, González agregó: “Uno por ahí cuando se entrevista con un cliente o sus familiares recibe un primer indicio de que es lo que figura en la causa, pero lo importante siempre es lo que se constituye en el expediente”.

“Después de leer ese expediente es cuando afirmé mis ganas de tomar esta defensa, teniendo en cuenta que considero que se han hecho muy mal las investigaciones en cuanto al procedimiento penal, por lo que considero que el está detenido injustamente hoy en día”, afirmó.

Además, resaltó que su cliente “se enfrenta a una posible pena gravísima, que es la de una cadena perpetua”, ya que “la calificación legal que el tiene es la de homicidio agravado por el vínculo”. “Voy a hacer lo posible para que se sepa la verdad de lo sucedido, y que se limpie el buen nombre de Franco Sosa como de su familia, y que recupere su libertad”, agregó González.

El síndrome del bebé sacudido

En cuanto al hecho de que los informes indican que Lázaro falleció por el síndrome del bebé sacudido, el abogado de Sosa agregó: “Es la justificación que tiene la fiscalía hoy en día. El síndrome del bebé sacudido es complicado por ahí de darlo como algo fáctico, teniendo en cuenta de que no tiene validez científica, es un consenso médico, y acá no estamos solamente para definir si pasó eso o no, si no quién lo hizo”.

“Yo tengo entendido, por lo que he leído, que Franco no tiene nada que ver con eso que pasó y se lo ha acusado injustamente, y ya lleva detenido dos años”, agregó. Finalmente, González resaltó: “El día 2 se va a realizar el juicio y espero que podamos demostrar su inocencia, yo estoy convencido”.

Video: entrevista de Patricia Gatti con Joaquín González para Villa María Ya!:

