Certificados truchos: Detuvieron al exjefe de Bomberos Gustavo Folli

El Fiscal de Instrucción del Distrito I –Turno 2°, Dr. Guillermo González, ordenó las detenciones de Gustavo Folli Pedetta, ex jefe de Bomberos, exsubjefe de Policía y ex director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba y de Sergio Sosa, también ex jefe de Bomberos, las que se hicieron efectivas en el día de la fecha en el marco de los allanamientos que se practicaran en sus domicilios particulares.

Ambos se encuentran imputados del delito de Asociación Ilícita y la investigación se vincula directamente a la causa en la que se dictara prisión preventiva en contra de Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Luquez, José Gorocito, Mario García, Felix Calama y Roque Olmedo, en la que se investigan presuntos certificados apócrifos de bomberos e informes técnicos ideológicamente falsos, entre otros delitos.

En ese marco corresponde aclarar que se han practicado cerca de 60 allanamientos sobre locales comerciales de diferentes rubros, entre los que se encuentran boliches, bares, fábricas, laboratorios, corroborándose irregularidades edilicias en el caso de boliches de calle Larrañaga, en zona del Cerro de las Rosas y en un establecimiento de Avenida Monseñor Pablo Cabrera y avenida Circunvalación.

Ahora el proceso continuará, luego de recabar los elementos de prueba necesarios, con la declaración de ambos imputados y seguidamente se resolverá la situación procesal de los nombrados, debiendo determinarse si corresponde dictar la prisión preventiva o en su defecto, el recupero de libertad, para finalmente arribar a la clausura de la investigación penal y consecuente elevación de la causa a juicio.

La situación de Folli se agravó por la causa por instigación al Aborto, y supuesta autoría de los delitos de Abuso de Autoridad y Amenazas en perjuicio su ex pareja, donde la víctima, se vio inmersa en «una situación de violencia de género durante muchos años», situación que le habría causado «un daño psicológico en su persona”, de acuerdo al comunicado de la Justicia.

Causa certificados «truchos» de habilitación de Bomberos

En el caso de Gustavo Folli en esta investigación es analizada su situación ahora en otro contexto, según señala la información oficial de la justicia. “Precisamente el origen estructural de la organización ilícita habría sido diagramado años anteriores por él, en la época en que fuera Director de Bomberos y secundado por Sosa cuando aquel fuera designado Subjefe de Policía”, reza el documento.

Según se supo, además se volvió a allanar “el cuartel central de Bomberos de la Policía de Córdoba, secuestrándose documentación relevante para la causa, procedimientos vinculados al expediente conexo a la causa Bomberos, que también se tramita por ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos a cargo de los Dres. Pablo Bazán y Carolina Carranza”.

Las fuentes oficiales señalan además que “actualmente la causa en la que se investiga el accionar de Folli y Sosa, se encuentra en estado de sumario –a diferencia de la causa principal de Bomberos aludida en el presente-, y restan por lo tanto otras medidas investigativas en virtud de las cuales no se descartan nuevas imputaciones”.

