Comisario detenido: Toloza designó a sus abogados defensores

Hace pocos minutos, Villa María Ya! conoció que el comisario Diego Toloza nombró como abogados defensores a Rodrigo Hayas y Eduardo “Tati” Rodríguez.

El uniformado, quien supo estar al frente de la Policía en Arroyo Cabral y recientemente en Villa Nueva, está detenido desde ayer de la tarde por denuncias vinculadas a supuestos hechos de violencia de género.

La presunta víctima es su expareja, quien indicó ante la Unidad Judicial que no solo sufrió amenazas, si no también varios hechos que califica como estafa, dado que mediante aparentes engaños le habría dado dinero a Toloza, aunque después no lo habría recuperado.

Finalmente, es importante recordar que todavía no trascendió cual es la imputación que pesa sobre el comisario.

Seguí leyendo: Detuvieron al excomisario de Villa Nueva

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto de archivo.