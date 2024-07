Condenado a prisión perpetua, pasará sus últimos días en un geriátrico provincial

Un bonaerense de 78 años que cumplía prisión perpetua en la cárcel de Villa María por varios delitos graves cometidos en Córdoba fue trasladado a un geriátrico provincial.

Alberto Guillermo Nacheri nació en 1946 en Buenos Aires. Cometió múltiples delitos en la provincia de Córdoba, el último de ellos un homicidio agravado por el que fue condenado a prisión perpetua.

Al ser reincidente, esta condena sería de por vida. Como en los casos de cadena perpetua con reincidencia no se goza de la libertad condicional, el juez de ejecución penal de Villa María, Arturo Ferreyra, explicó como se dio su prisión domiciliaria.

“Anteriormente a la Ley Blumberg, se consideraba la libertad condicional como merecedora a los 20 años. Después de esta ley, la oportunidad de merecer la libertad condicional es 35 años”, comentó a este medio.

“Pero en este caso Nacheri no tiene el beneficio de la libertad condicional; le queda el de la de libertad asistida, que se otorga en la actualidad antes de los tres meses del total del cumplimiento de la pena”.

“Como él tiene declaración de perpetua no sabemos cuando termina la pena, y la asistida es de imposible aplicación porque no tenemos claro cuando es el cumplimiento total. Pero por otro lado, se entiende que esta pena es constitucional porque no le priva de los otros beneficios que un preso puede gozar, como las salidas transitorias y la prisión domiciliaria”, explicó.

Nacheri nunca realizó aportes, pero aún si los hubiese realizado, como su pena sigue vigente no puede gozar de una jubilación ni ser beneficiario del PAMI. Tampoco tiene familiares con los que vivir, por lo que el Juzgado debió buscar un lugar donde ubicarlo.

“El poder ejecutivo, en su obligación de dar cumplimiento a los tratados internacionales, conseguió una plaza para este interno en uno de los dos geriátricos que tiene esta provincia”, sostuvo Ferreyra, resaltando la colaboración del ministro de Salud de la Provincia, el villamariense Ricardo Pieckenstainer, para agilizar la gestión.

El beneficio fue ordenado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Ahora, este fallo se considera un “caso testigo” para tramitar otras prisiones domiciliarias concedidas por motivos de alta edad.

“Hemos logrado el cumplimiento de los tratados internacionales en cuanto a los beneficios que tiene una persona de mayor edad. No obstante creo que nos queda por delante el estudio, investigación y análisis de la legislación que impide a las personas condenadas con perpetua ingresar en los regimenes provisionales de ANSES y PAMI”, reflexionó el juez.

“Estuve en el lugar y me sorprendió gratamente. Es un lugar muy prolijo, muy limpio, en el medio del campo, chiquito, serán diez casitas. Espero que ahí Nacheri peuda cumplir su prisión domiciliaria”, valoró sobre el geriátrico.

Curiosamente, la residencia en la que vivirá Nacheri a partir de ahora, es la misma en la que residió Ramona Cabrera hasta su muerte en enero de 2021. La mujer fue condenada a perpetua luego de ser encontrada culpable de asesinar al nieto de su pareja, Lucas Lafourcada, de 9 años.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.