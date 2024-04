Condenado por abuso sexual gravemente ultrajante: su defensa recurrirá a una instancia superior

Los abogados defensores del hombre condenado ayer, Teodora Perassi y Joaquín González, recurrirán a una instancia superior porque están en desacuerdo con la sentencia aplicada a su cliente.

Precisamente, al sujeto (41) le dieron una pena de seis años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores en concurso ideal. “No ha tenido un juicio justo debido a que existió una orfandad probatoria muy grande de las pruebas que se presentaron mediante la fiscalía”, afirmó González en declaraciones a Villa María Ya!.

Asimismo, explicó: “Eran muy pobres, teniendo en cuenta que lo único que tenía el fiscal de Cámara para poder acusar era una pericia psicológica la cual nosotros pudimos comprobar ayer que constantemente se repiten los mismos exámenes, con los mismos diagnósticos, no importa la persona que sea, no importa la edad que tenga, no importa el hecho que haya ocurrido, aparentemente es un copia y pegue constante, y el relato de la supuesta víctima”.

“Entonces por ahí se hace muy difícil el hecho de poder defender a un acusado en una causa así”, agregó. Además, manifestó: “Nosotros vamos a casar en ese sentido, y consideramos que ante el Tribunal Superior tendríamos distintas oportunidades para conseguir la libertad del acusado”.

Por su parte, Perassi contó que su cliente fue detenido en junio del 2022. “Tenía en ese momento otra defensa, horas antes del juicio que iba a ser en diciembre del 2023, es decir el año pasado, se suspendió la audiencia porque asumimos nosotros la defensa. Vino la feria y ahora nos habían otorgado la fecha del juicio, que fue ayer”.

“La imputación que a él le cabía, que le pesaba, era abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, lo cual ayer el resultado que se obtuvo es un abuso sexual gravemente ultrajante, dentro de la escala menor digamos que lo que estaba acusado, no con acceso carnal, y además quedó la corrupción de menores, porque la supuesta víctima era menor de edad”, agregó.

Finalmente, señaló: “El fiscal Márquez solicitó doce años para su condena, nosotros solicitamos la absolución, y finalmente el juez Félix Martínez resolvió seis años de prisión”.

