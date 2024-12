Conocé todo lo que ofrece José Mercadal, un histórico comercio de Villa María

Esta semana, Villa María Ya! recorrió José Mercadal SRL, una histórica empresa de la ciudad que ofrece una amplia gama de productos en un sinnúmero de rubros.

Desde su casa central de barrio Lamadrid, el equipo periodístico dialogó con un trabajador de la organización, Alejo, quien relató: “Es una empresa con muchos años de trayectoria, más de 70 años en Villa María. Arrancó históricamente en la calle San Martín, donde ahora está ubicada una conocida casa de productos electrónicos, y después se mudó a donde estamos ahora, en Santiago del Estero y Periodistas Argentinos”.

“Esto inició como talabartería y tapicería, ahora estamos incorporando todos los días nuevos productos, nuevas soluciones para los clientes, queremos concentrarnos puntualmente en todo lo que es cortinas”, narró.

En este marco, agregó: “Trabajamos con la franquicia Riel Americano, tenemos venta de cortinas a pedido, a medida estándar, lo que el cliente necesite, y tenemos algo muy bueno, que es el soporte técnico y postventa de cualquier cortina, siempre que sea Riel Americano”.

Asimismo, detalló otros productos que se pueden encontrar en José Mercadal: “Incorporamos césped sintético, dos variedades: pelo corto y pelo largo. Me animaría a decirte que al mejor precio de Villa María, y tenemos media sombra, no solamente para la casa o para el patio, si no que también trabajamos con mucho agro”.

Finalmente, cabe destacar que la empresa fundada por José Mercadal en 1950 también fabrica productos de lonera, toldos, cerramientos de quinchos, lonas de camiones, de campo, tanques australianos y comederos de animales, entre otros elementos.

Vías de contacto

WhatsApp: 3534292845

Instagram: jose_mercadal_

Facebook: JoseMercadalsrl

Sitio web: www.josemercadal.com

Casa central: Santiago del Estero y Periodistas Argentinos.

