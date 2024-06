Cordobesa asesinada en Brasil: Su familia busca repatriar su cuerpo y saber la verdad

Sol María Goyenechea tenía 29 años. Oriunda de Córdoba, fue brutalmente asesinada en la ciudad brasileña de Uruguayana.

Madre de una niña de 8 años, la mujer era mochilera y se encontraba de viaje junto a su pareja. Marina Romano, abogada cordobesa reconocida también en Villa María, representa a los familiares.

“La familia recurrió a nuestro estudio jurídico frente al femicidio que trágicamente le arrebató la vida a Sol María”, comentó a Villa María Ya!.

“La familia no pudo acceder a la investigación, y ella fue enterrada de forma inconsulta en el cementerio de Uruguayana. La familia no pudo hacer nada y no obtuvo respuesta del consulado argentino”.

“Fui a Cancillería e interpusimos con mi socio una denuncia por las irregularidades que sufrió la familia. Le negaron la atención en el consulado con el pretexto de que Sol María era paraguaya, siendo que era argentina”.

“El fin es acceder a la verdad y disponer de los restos de Sol María”

“Ellos ya han regresado a la Argentina porque les era imposible sostenerse allá. No es que el consulado los atendió inadecuadamente o fue negligente, directamente no hubo atención, fue una ausencia total”.

“Por la ley de víctimas, tienen derecho por los tratados internacionales de DDHH a los que adhiere Argentina a que se los asista, represente, y se les otorguen todos los derechos que gozan los brasileños”.

“Nosotros tenemos tratados de forma directa con Brasil para que cualquier organismo pueda recabar información sobre cualquier crimen, unirnos y poder asistir a las víctimas, así que no hay ningún impedimento para que Cancillería actúe y haga su trabajo, que es en definitiva por lo que todos les pagamos”.

Si bien Sol María es cordobesa, optó por tener nacionalidad paraguaya. “Ese fue el impedimento inicial, y en realidad el pretexto para no obrar al servicio de la familia”, explicó la Dra. Romano.

“Primero ella es una residente de toda la vida en Argentina. Fue escolarizada en la ciudad de Córdoba, tiene sus padres y toda la familia argentina, así que la verdad que el comportamiento de este consulado con esta familia fue lamentable e inadmisible desde todo punto de vista”, aseguró.

“Ella fue asesinada brutalmente, salvajemente golpeada. En estos momentos se está realizando una pesquisa para saber si hubo violación seguida de muerte”.

“Se trató de un verdadero femicidio, que en Brasil se condena con hasta 30 años de prisión, pero en este momento la causa está caratulada como homicidio doloso”.

“Hay un detenido de nacionalidad brasileña. Aparentemente tendría antecedentes por este tipo de delitos y de hechos. Fue encontrado en las inmediaciones del hecho y apresado”.

“La familia me comenta que la Fiscalía de allí entiende que se trató de un hecho de inseguridad, es decir que ella estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Pero ellos tienen sospechas respecto a la conformación del delito y quieren que se investigue a fondo”.

“Sol María no estaba sola, estaba con su pareja de viaje y estaba por regresar a Argentina, y le había avisado a su padre que en 48 horas iba a cruzar el puente internacional”.

“Sospechosamente se separó de su pareja antes de arribar a la frontera, en un barrio aledaño de donde sucedió el hecho. Esa situación, más otras conductas sospechosas de la pareja, pusieron en alerta a la familia”, concluyó Romano.

Entrevista de Patricia Gatti

