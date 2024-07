¿Destino de selección? El villamariense Berterame se naturalizó mexicano

Durante el pasado lunes, el delantero villamariense Germán Berterame recibió su carta de naturalización en México, lo que le permite ahora ser convocado a la selección del país norteamericano.

“La verdad que estoy muy contento, ya hoy se puede decir que ya soy mexicano, así que nada, estoy muy contento”, afirmó al Diario AS el ariete que dio sus primeros pasos en el Deportivo Argentino de esta ciudad.

En cuanto a lo que puede aportar al combinado “Tricolor”, que tuvo una floja participación en la Copa América, Berterame señaló: “Solución no te puedo decir, es lo mismo cuando viene para acá, yo siempre voy a tratar de aportar al máximo de mi parte. Si me toca estar, bienvenido sea, mucho mejor todavía eso ya no es decisión mía, sino de todo el cuerpo técnico”.

Cabe recordar que el delantero de 25 años de edad debutó en primera división en 2016, defendiendo los colores de San Lorenzo de Almagro en un partido de Copa Libertadores. Tras un par de años en el “Ciclón” y un breve paso por Patronato de Paraná, en 2019 arribó al fútbol mexicano para defender los colores de Atlético de San Luis, donde militó hasta 2022.

En ese año, llegó a su actual equipo, Monterrey, donde acumula 29 goles y 10 asistencias en un total de 80 partidos disputados.

Foto: Hugo Puente / Club de Fútbol Monterrey.