Dos pibes de Villa María se comieron casi un mes presos: tenían cinco gramos de marihuana

Durante el martes recuperaron la libertad una joven (21) y un muchacho (20) oriundos de esta ciudad, quienes pasaron 26 días privados de su libertad luego de que les encontraran 5,5 gramos de marihuana a cada uno.

En este marco, Villa María Ya! dialogó con el abogado que los representó, Joaquín González, quien narró ser contratado por los padres de los chicos, quienes le comentaron que los habían dejado detenidos. “En ese momento averigüé la imputación de la causa y se trataba de una tenencia con fines de comercialización”, agregó.

Asimismo, González relató: “Es sabido que hasta el momento de la indagatoria un abogado no puede tener acceso al expediente, por lo que uno no sabe bien que es lo que figura en ese caso, que es lo que hay, cuando tuvimos esa indagatoria efectivamente se pudo comprobar lo que los chicos me decían: que se los detuvo en la vía pública con 5,5 gramos de marihuana cada uno en su poder”.

“Lo que uno no puede entender como abogado es cómo se mantuvo la acusación sobre ellos, teniendo en cuenta de que no había investigación previa, no había secuestro de teléfonos, no habían testigos, no había balanzas, no había dinero, no había nada que a ellos los pudiera vincular con el hecho de que se encontraban vendiendo estupefacientes”, añadió.

Por otra parte, González explicó: “En esa misma tarde, me puse a redactar un control jurisdiccional que es un pedido de libertad que se le hace a la jueza de control, dejándole en evidencia que lo que había hecho la fiscalía estaba totalmente de manera equivocada y errónea, por lo que en dos días después de eso, dos días hábiles, se recuperó la libertad de los chicos”.

“En el día de ayer estuvieron recuperando la libertad a horas de la tarde, pero por el momento se mantiene la imputación sobre ellos, así que por parte de esta defensa lo próximo que queda es solicitar el sobreseimiento, atento a que desde el fallo Arriola hasta el día de hoy se estableció que el consumo personal no es un delito”, precisó.

Además, manifestó: “Combatir el narcotráfico no es meter a dos chicos con cinco gramos de marihuana presos casi un mes, si no que hay que ir contra el que de verdad comercializa, quienes de verdad le arruinan la vida a tantos menores, que no son dos chicos que se encuentran fumando en la calle”.

González contó también que sus clientes no tenían antecedentes y que desarrollan una vida laboral, en tanto que consideró que en Córdoba no se respetan los plazos establecidos para realizar indagatorias a los detenidos. “Tiene que ser entre dos y tres días, eso no se cumple nunca, entonces una persona y un abogado no sabe de qué se lo acusa hasta 14, 15, 20 días que se le hace una indagatoria. Eso es una locura”, concluyó.

Cabe destacar que en este caso intervino la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico a cargo de Walter Gesino, en la secretaría de Victoria Parola. Finalmente, voces en off desde los pasillos de Tribunales manifiestan lo siguiente: “Confirma una tendencia: siguiendo casos de índole similar o en donde intervinieron otros funcionarios judiciales, se ratifica el comentario vox populi: ‘Meto en cana primero, si esta mal hecho el procedimiento no te preocupes, te libero mucho después'”.

“¿Y las garantías del debido proceso? Bien, gracias”, reflexionan desde el lugar donde transcurre la vida judicial de la ciudad.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.