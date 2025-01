Efemérides de hoy jueves 23 de enero de 2025

En las efemérides del 23 de enero sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1950. Nace Spinetta

Nace Luis Alberto Spinetta. Uno de los músicos populares más grandes e influyentes de la Argentina, su carrera abarcó cuatro décadas desde Almendra, la banda que significó la irrupción de un nuevo lenguaje en el rock. Luego siguieron Pescado Rabioso e Invisible. Entre medio, grabó Artaud, uno de los discos decisivos de la música argentina. En los 80 nació Spinetta Jade y más tarde formaría Spinetta y Los Socios del Desierto. Repasó su trayectoria en un memorable show en la cancha de Vélez. Falleció por un cáncer en 2012. La fecha de su nacimiento se instituyó como Día Nacional del Músico.

1958. El fin de la dictadura de Pérez Jiménez

Una asonada cívico-militar acaba con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Gobernaba el país desde 1952. Su caída impacta en la política argentina: Rogelio Frigerio negociaba allí en esas horas el acuerdo electoral por el cual Juan Domingo Perón, exiliado en Venezuela, apoyaría la candidatura presidencial de Arturo Frondizi. El líder justicialista continúa su exilio en la República Dominicana, adonde huyó Pérez Jiménez. El pacto Perón-Frondizi se materializó en Ciudad Trujillo, la actual Santo Domingo, capital dominicana.

1968. El incidente del Pueblo

Corea del Norte captura al USS Pueblo y a toda su tripulación, en uno de los episodios de la Guerra Fría. El barco de la Armada de los Estados Unidos es sorprendido, según el gobierno comunista, en aguas territoriales, mientras que Washington sostiene que se hallaba fuera de las 200 millas. De los 83 tripulantes, uno fue muerto durante la captura. Los demás fueron llevados a un campo de prisioneros y los liberaron el 23 de diciembre. Al regresar a su país, afirmaron haber sufrido torturas. El Pueblo todavía permanece en Corea del Norte y ha funcionado como museo.

1977. Aparece Animals de Pink Floyd

En el Reino Unido se publica Animals, el décimo LP de Pink Floyd. Lanzado después de los exitosos El lado oscuro de la Luna y Wish You Were Here, es un trabajo conceptual que plantea una crítica a los estratos sociales en base a animales, como en Rebelión en la granja de George Orwell. Aquí son cerdos, perros y ovejas. La portada del disco, un cerdo que vuela encima de una usina eléctrica, es una de las más famosas de la historia del rock.

1989. El copamiento de La Tablada

Ataque al cuartel de La Tablada. En las primeras horas, se pensó que podía ser un nuevo alzamiento carapintada, tras la sublevación de diciembre de 1988 en Villa Martelli. Los atacantes no eran militares, sino integrantes de una pequeña fuerza de izquierda, el Movimiento Todos por la Patria. Instigados por Enrique Gorriarán Merlo irrumpieron en el cuartel y se desencadenó un combate que se extendió hasta el día siguiente. Murieron 28 atacantes, 9 militares y 2 policías. Tras la rendición, cuatro miembros del MTP desaparecieron. Los sobrevivientes fueron condenados ese mismo 1989 a diversas penas y recuperaron la libertad años más tarde. En 2019, por una de las desapariciones fue condenado el militar que recuperó el cuartel.

1989. Fallece Salvador Dalí

Muere uno de los artistas más populares del siglo XX: Salvador Dalí. Nacido en Cataluña en 1904, destacó como exponente del surrealismo. Colaboró con Alfred Hitchcock en la secuencia onírica de la película Cuéntame tu vida, en 1945. Su extensa obra no fue solamente pictórica. También dejó gran cantidad de grabados y esculturas.

2002. Muere Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu fallece a los 71 años en París. Fue uno de los más destacados sociólogos de fines del siglo XX. Sus grandes aportes fueron en el campo de la sociología de la cultura. Entre sus obras se pueden nombrar: La reproducción, El sentido social del gusto, La miseria del mundo, El sentido práctico, Sobre la televisión, Meditaciones pascalianas y La dominación masculina.

2007. Fallece Ryszard Kapuściński

En Varsovia, a los 74 años, muere el periodista polaco Ryszard Kapuściński, uno de los más aclamados y respetados en el mundo. Había nacido en Pinsk, actual Bielorrusia, en 1932. Fue autor de libros como Viajes con Herodoto, Ébano, El Emperador, El Sha o la desmesura del poder y La guerra del fútbol. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2003, compartido con el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez.

2014. Devaluación del peso

Se consuma la mayor devaluación del peso desde la salida de la convertibilidad en 2002. El tipo de cambio pasa de 6,91 a 8,01 pesos por dólar, con picos de 8,40. El Banco Central tiene que salir a vender reservas para equilibrar el precio del dólar cerca de los 8 pesos. La devaluación fue del orden del 18 por ciento durante ese mes.

2015. Muere Pedro Lemebel

Un cáncer de laringe termina con la vida del escritor y artista plástico chileno Pedro Lemebel. Fue un referente de la diversidad. En su producción destacan la novela Tengo miedo, torero, de 2001, libros de crónicas como De perlas y cicatrices, Zanjón de la Aguada y Adiós mariquita linda.

2018. Adiós a Nicanor Parra

A los 103 años muere el poeta chileno Nicanor Parra. Hermano mayor de Violeta Parra, estudió Física y desarrolló una forma muy peculiar de lírica, a la que definió como antipoesía. Galardonado con el Premio Cervantes en 2011, su obra incluye títulos como La cueca larga, Manifiesto, Los profesores, Artefactos, Hojas de Parra y Discursos de sobremesa.