Efemérides de hoy martes 6 de agosto de 2024

En las efemérides del 6 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1928. Nace Andy Warhol

Andy Warhol nace en Pittsburgh. Su verdadero nombre era Andrew Warhola y era hijo de padres eslovacos. Fue una figura clave en el movimiento del pop art, con obras como su serie de latas de sopas Campbell. En 1968 sobrevivió a un atentado cuando le disparó la activista Valerie Solanas. Un problema cardíaco causa su muerte en Nueva York, el 22 de febrero de 1987.

1937. El nacimiento de Baden Powell

Baden Powell de Aquino, más conocido como Baden Powell, nace en Varre-e-Sai, en el estado de Río de Janeiro. Fue uno de los guitarristas más grandes de la bossa nova y dejó una extensa discografía. Una neumonía acabó con su vida a los 63 años, en 2000.

1945. La primera bomba atómica

El B-29 Enola Gay, de la Fuerza Aérea estadounidense, arroja la bomba atómica sobre Hiroshima. A las 8.15 de la mañana se produce el primer ataque nuclear de la historia. El copiloto Robert Lewis exclama “¿Qué hemos hecho eso, Dios mío?”, al ver el hongo que emerge desde la ciudad. Unas 70 mil personas murieron por la detonación. La cifra pudo haber llegado al doble hacia fines de 1945 y se habla de 200 mil muertos para 1950 por los efectos de la radiación. Tres días después, se produjo el ataque nuclear sobre Nagasaki. Las bombas atómicas marcan la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

1965. El lanzamiento de Help!

Los Beatles lanzan al mercado su quinto LP: Help!. El lado A abarca las canciones compuestas para la película homónima, que se estrena en esos días. Además del tema que da nombre al álbum y al film, destacan “Ticket to Ride” y “You´ve Got to Hide Your Love Away”. El lado B incluye la canción más versionada de la historia: “Yesterday”.

1978. Muere Pablo VI

El papa Pablo VI fallece a los 80 años. Nacido Giovanni Battista Montini, fue arzobispo de Milán, antes de ser elegido Sumo Pontífice en el cónclave de 1963. Heredó el Concilio Vaticano II, iniciado por su antecesor Juan XXIII. Clausuró el Concilio en 1965. Tres años más tarde, en su encíclica Humanae Vitae, uno de los documentos papales más controvertidos del siglo XX, rechazó el aborto y los métodos anticonceptivos. Fue el primer papa en visitar los cinco continentes. En 1964 se encontró en Jerusalén con Atenágoras I, líder de la Iglesia Ortodoxa, en lo que representó el primer cara a cara entre las cabezas de ambas iglesias en 500 años. El papa Francisco lo canonizó en 2018.

1981. El incendio del Teatro Picadero

De madrugada, se incendia el Teatro Picadero que, días antes, se había convertido en el epicentro de Teatro Abierto, el gran acto de resistencia cultural contra la dictadura. La sala ubicada en la diagonal Enrique Santos Discépolo, a metros de Corrientes y Callao, queda reducida a escombros en un incendio intencional. El atentado no amilana a los organizadores de Teatro Abierto, que llevan sus obras al Tabarís, con mayor convocatoria de público.

1994. Fallece Domenico Modugno

En Lampedusa, en la isla de Sicilia, muere Domenico Modugno. El cantante y compositor italiano tenía 66 años. Su canción “Nel blu dipinto di blu”, popularmente conocida como “Volare”, fue un hit de alcance mundial en 1958 y lo convirtió en una celebridad fuera de Italia. También actuó en cine e incursionó en política. Entre 1987 y 1990 fue miembro del parlamento italiano, y desde ese año hasta 1992 ocupó una banca en el Senado, por el centroizquierdista Partido Radical.

2005. Adiós a Ibrahim Ferrer

El cantante cubano Ibrahim Ferrer fallece a los 78 años en La Habana. La fama mundial le llegó a partir de Buena Vista Social Club, el proyecto discográfico impulsado por Ry Cooder, a fines de los 90. Desde entonces, el reconocimiento del artista cubano traspasó la isla.

2013. Explosión por fuga de gas en un edificio de Rosario

Un edificio ubicado en la calle Salta, en la ciudad de Rosario, explota por una fuga de gas natural. Mueren 22 personas y otras 62 resultan heridas. Las labores de los bomberos y de Defensa Civil se extienden hasta el 12 de agosto, cuando hallan los últimos cuerpos entre los escombros. Un gasista y su ayudante son detenidos. En abril de 2014, el Ente Nacional Regulador del Gas impone una multa de 6,5 millones de pesos a la empresa Litoral Gas por trece fallas detectadas como consecuencia de la investigación que siguió al siniestro. El gasista Carlos García recibe una condena de cuatro años de prisión.

Además, es el Día de la Independencia en Bolivia; y, en la Argentina, el Día de la Enseñanza Agropecuaria.

