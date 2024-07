El 107 realizó más de 600 intervenciones en 50 días: ¿Cuál fue el barrio al que más acudieron?

Durante los últimos 50 días, el servicio de emergencias 107 realizó un total de 602 intervenciones en distintas partes de Villa María, siendo el barrio Centro el que más atenciones recibió, con un total de 58.

El dato fue dado a conocer por la Secretaría de Salud del municipio, que precisó que los vecindarios que le siguen en cuanto a cantidad de intervenciones son San Martín con 53, Los Olmos con 46, y Las Playas y Ameghino con 38. Asimismo, los distritos con menos atenciones del servicio de emergencias 107 fueron Sarmiento, 76 Viviendas, Malvinas Argentinas, Ramón Carrillo y Villa Albertina.

Asimismo, indicaron que sobre el total de asistencias 209 corresponden al código verde, 253 al amarillo, 47 al rojo y 93 a traslados particulares a clínicas y nosocomios. Desde la comuna local detallaron que el primero de los colores mencionados no implica riesgo de vida, por lo que el paciente puede esperar consulta médica, en tanto que el segundo trata sobre una atención que no implica riesgo de vida, pero si no se interviene rápido puede pasar a serlo (urgencia menor), y en el tercero sí se trata de un riesgo de vida, por lo que no se puede esperar.

Además, resaltaron que 149 de las intervenciones registradas en los últimos 50 días corresponden a pacientes del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI).

Por otra parte, desde el municipio informaron que a través del nuevo sistema de medicina digital mixta, que complementa la atención de emergencias desde el 27 de junio y que incluye la actuación de motoambulancias equipadas conducidas por paramédicos, se realizaron 178 intervenciones que requirieron la atención virtual de un médico mediante una tablet.

Finalmente, cabe destacar que los vecinos pueden acceder al servicio de manera gratuita, llamando telefónicamente al 107 o tocando el botón rojo de la aplicación 107VM, disponible en tiendas de descargas.

