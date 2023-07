El candidato Gustavo Bustamante nos recibió en la intimidad de su hogar

Gustavo Bustamante es candidato a intendente de Villa María y en Villa María Ya! nos metimos en la intimidad de su hogar para conocerlo un poco más, allí hizo un repaso de propuestas, sus motivaciones para ejercer el cargo y algunas perlitas de su vida personal.

Haciendo un repaso de su historia, nos cuenta que nació en «la última calle» del barrio Nicolás Avellaneda, que fue en ese lugar donde pudo conocer las necesidades de la gente, la humildad y las ganas de progresar. Luego a sus ocho años se mudó al centro, donde pasó toda su adolescencia, sus estudios y primeros pasos laborales.

Hoy, radicado en el barrio Mariano Moreno, narra como es su historia de participación en el ámbito privado, en el político (fue concejal entre 2015 y 2019) y principalmente en diferentes instituciones ligadas al mundo de la gestión. Entre estas, el candidato resalta a la Cámara Junior Internacional: «En esa institución pude conocer lo que es el liderazgo, trabajar en equipo, formar a las personas, dedicarnos al otro».

Asimismo, Bustamante resalta que viene trabajando en diferentes instituciones y está muy relacionado a los vecinos, por su experiencia con la gestión y sobre por escucharlos, así como con la provincia y la Nación.

«Hoy con nuestro equipo tenemos la firma convicción de ir por la intendencia de Villa María, porque creemos que no hay posibilidades de un cambio si no nos comprometemos y en eso estamos trabajando»

En cuanto a propuestas concretas menciona que tienen un plan de vivienda que «no son improvisados». Luego de mencionar diferentes ejemplos de construcción de viviendas, destacando el realizado en Laborde, con fondos propios de la municipalidad, menciona que van a proponer la construcción de una bloquera y un banco de tierra.

En el punto de seguridad menciona que no es suficiente poner cámaras de seguridad, sino que hay que realizar un mapeo de la ciudad para ver «donde está el delito».

«En Villa María hay más de 70 denuncias de asaltos que no se registran»

También se tomó el tiempo para hablar de la gastronomía y el lugar estratégico que ocupa la ciudad, entre algunas propuestas, habló de proporcionar el servicio de recolección de residuos para los días domingos, con el objetivo de que los locales no deban recurrir a un servicio de recolección privado.

Respecto al tema cultura, mencionó que el capital que hay en Villa María es mucho, que hay que potenciar a personas de referencia nacional en lo suyo y además, hacer partícipes a los barrios en cada una de las actividades que se lleven a cabo.

Por otro lado, yendo al plano personal, nos contó que para algunos, él es el «huevito», para otros es «cacho», «el pelado» y para otros simplemente Gustavo Bustamante. Pero más allá de los nombres, tiene una familia, él se describe como un comerciante en distintos rubros como la panificadora y equipamientos gastronómicos, por lo que tiene un vínculo con ese sector.

Los hobbies de Bustamante y sus sueños para Villa María

Ante la consulta de este medio, el candidato también contó cuales son sus hobbies: «Tengo varios. Me gusta en particular leer, cuando puedo me hago una escapadita y hago algo de natación, me gusta también a visitar un par de amigos en las sierras, y recorrer la ciudad». «Si hay algo que me gusta es recorrer la ciudad, veo que cada lugar de Villa María tiene su encanto», expresó.

Además, Bustamante habló de lo que sueña para Villa María: «Mi sueño es poder ordenar esta ciudad que es pujante, esta ciudad que tiene muchísima gente, muchísimos vecinos con ganas de hacer su aporte».

Finalmente, dejó un mensaje para los villamarienses: «Simplemente decirles gracias por todo lo que me acompañaron durante esta vida, yo soy un agradecido de los vecinos de Villa María. Y decirles que se animen a un cambio, porque nosotros nos hemos preparado para eso, a invitarlos también a participar, y porqué no a ser parte de ese cambio».

