El villanovense Strumia se aleja del Aktobe kazajo

Durante las últimas horas, el mediocampista villanovense Leonel Strumia publicó un sentido mensaje en Instagram donde se despide del FC Aktobe de Kazajistán, donde militó en los últimos dos años.

“Lo más importante es que te recuerden como una buena persona y por darle todo al equipo. Siempre di lo mejor por Aktobe, y no me arrepiento de nada. Siempre me mantuve fiel a mi palabra, y eso me da tranquilidad. Gracias a todos los fans por estos dos años, por hacerme sentir como en casa desde el primer día que llegué. ¡Te voy a extrañar!”, escribió en Instagram el jugador nacido en la vecina ciudad, en un mensaje originalmente redactado en inglés.

Por su parte, el club kazajo publicó el siguiente mensaje: “El FC Aktobe se despidió del jugador por vencimiento del período de contrato con el centrocampista argentino Lionel Strumia. ¡Nos gustaría dar las gracias a Leo por su trabajo y desearle todo lo mejor en su futura carrera!”-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leonel Strumia (@leostrumia5)

Strumia, de 32 años, se desempeñó en el Aktobe durante 2023 y 2024, ganando este año la Copa de Kazajistán. Antes registró pasos por clubes de Letonia y otros de la región, como Alem y Rivadavia en la Liga Villamariense y Alumni, con quien también disputó el Federal B y la Copa Argentina.

