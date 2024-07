Elevaron a juicio la causa contra el abogado que fue “depositario infiel”

Se elevó a juicio la causa en la que la fiscal Silvia Maldonado acusa a Daniel Straini, un abogado de Villa María, de haber cometido el delito de “depositario infiel”.

Todo se originó en un expediente civil por un desalojo en la que demandaron a dos personas, Ricardo Barchiesi y Gabriel “Lagarto” Miranda, para que paguen una cantidad de dinero.

Se embargó una cantidad de semillas que servirían como resguardo para pagar lo reclamado, un total de 90 bolsas de 25 kg cada una de semillas de sorgo, 580 bolsas de 20 kilos cada una de semillas de sorgo forrajero azucarado, y 250 bolsas de 20 kg cada una de maíz híbrido.

Todas estas semillas debían ser custodiadas, y la Justicia nombró como depositario a Fabio Daniel Straini, quien aceptó la responsabilidad.

Cuando llegó el momento de cobrar, estas bolsas ya no estaban. Se encontraron bolsas de sorgo granífero y de maíz cuya calidad no coincidían; según el peritaje, estas no servían para sembrar ni para comercializarse:

“…debido a que su capacidad germinal se encuentra debajo de las tolerancias establecidas, presentando un proceso de deterioro irreversible, sino que además no presentaban la rotulación específica que certifique su identidad, considerándose ilegales”.

Informe de Patricia Gatti

