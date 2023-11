Escándalo en Radio Centro: descargo del director artístico sobre las declaraciones de Miguel Andreis

El director artístico del Grupo Radial Centro, Franco Munch, realizó un descargo público sobre unas declaraciones mediáticas del periodista Miguel Andreis, quien se desempeñaba en dicha estación.

“Quisiera responder a esta victimización de parte de Miguel Andréis, donde dice que se lo censuró. En primer lugar, y tengo testigos, libertarios llamaron a radio Centro amenazando con represalias si seguía con su postura hostil para con el candidato de La Libertad Avanza. Le pedí que, si les iba a seguir pegando (criticando), les pegara por igual, porque estaba haciendo partidismo y era sumamente notable para con Bullrich”, afirmó en el principio de su misiva.

Asimismo, Munch agregó: “Todos lo notaron. Sus compañeros de mesa quisieron parar su tono absolutista y no hizo caso, ya que se expresó como si fuese la de él, su única verdad. Y hoy el candidato que humilló y defenestro, está unido al que él le tiro tantas flores. Entonces, además de que nadie lo censuró, porque lo único que se le pidió fue que bajara el tono en el que se refería a un candidato en plena veda electoral, y como no le gustó, se levantó y se fue con suma falta de profesionalismo. Y no es la primera vez”.

“Lo hizo en muchas oportunidades con el fundador de esta emisora y una de las voces más prestigiosas de Villa María (Edgardo Munch). Tal vez pensó que él era tan fundamental, como el ya mencionado. Lógicamente se equivocó. Pero que quede claro algo: nadie le dijo a Andréis que se fuera. El optó por esa salida. A nosotros desde el GRC (Grupo Radial Centro), nos da mucha pena que se hable del medio de esta forma, ya que ha sido innumerable, la cantidad de oportunidades que Andréis estuvo al aire (tal como reconoce)”.

Finalmente, Munch concluyó: “Es una pena que sus espacios quedarán vacíos, y su audiencia, o al menos la de sus programas, intrigados. Un mes después, y sin comunicación con nosotros, decide hacer una nota en donde ni si quiera tuvo la cara para pedir disculpas por su falta de respeto para con el público y el medio. Y esto no únicamente al aire. Se lo extrañará, pero el GRC seguirá al aire como lo hizo por los 34 últimos años, incluso sin sus referentes más importantes, que en paz descansen, y el no forma parte. Cierro con: “El que se va sin que lo echen…”.

