Falleció Nacheri, el condenado a perpetua que pasó sus últimos días en un geriátrico

Durante el sábado falleció Alberto Nacheri (78), un interno que estaba preso con cadena perpetua en la cárcel de Villa María al que le otorgaron la prisión domiciliaria, por lo que terminó siendo alojado en un geriátrico de San Francisco del Chañar.

Precisamente, su deceso se produjo el sábado de la mañana en dicha residencia del norte cordobés, como consecuencia de un infarto. El sujeto había sido sentenciado en el 2004 por un homicidio agravado por alevosía, acontecido en Villa Ciudad América.

En esa ciudad de las sierras, Nacheri apuñaló trece veces a un vecino, aunque ya tenía condenas previas, una de 1993 por robo y otra 1997 por circular monedas falsas. En este marco, tenía muchas dificultades para obtener la libertad condicional, la cual fue solicitada y denegada.

De esta forma, su abogado defensor recurrió contra el rechazo a la posibilidad de que acceda a la prisión domiciliaria, lo que corresponde a los mayores de 70 años, y el Tribunal Superior de Justicia consideró que debía salir de la cárcel, por su edad y porque llevaba 20 años tras las rejas, aunque restaba definir dónde cumpliría su pena.

En una primera instancia, su representante legal propuso el domicilio de una pareja, aunque no se extendió más de 15 días, ya que volvió a la cárcel, por lo que debían buscarle un lugar para que cumpliera el resto de su condena. Tras gestiones del Juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, con el Gobierno de Córdoba, pudieron alojarlo en un geriátrico ubicado en la zona rural de San Francisco del Chañar.

Finalmente, falleció durante las últimas horas en su lugar, aunque su nombre se reproducirá entre los denominados “casos testigo”, ya que según la legislación actual las personas con condena no pueden acceder a la jubilación, por lo que Nacheri no podía ir a geriátricos pagos, ya que no tenía obra social del PAMI.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Foto ilustrativa.