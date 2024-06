Fallo judicial pide a las municipalidades de ambas villas presentar un plan de control de tránsito

Un fallo por un accidente fatal ocurrido en 2007 responsabilizó en un 70% a la Municipalidad de Villa Nueva por la tragedia, pero insta a las municipalidades de ambas villas a presentar un plan de control de tránsito.

El 20 de septiembre de 2007, en la esquina de las calles Deán Funes y Libertad, en Villa Nueva, una moto guiada por Yanina Marioni y en la que también iban sus dos hijos menores y un sobrino, chocó con un camión.

A consecuencia del impacto, la mujer y su sobrino fallecieron. Uno de sus hijos sufrió lesiones graves y el otro pudo saltar a tiempo de la moto, resultando ileso.

Además de la causa penal, se tramitó una causa civil. El juez Arnaldo Romero responsabilizó en un 10% a la mujer por llevar más gente que lo permitido y todos sin casco; en un 20% al camionero (ya fallecido) por andar prácticamente sin frenos y en un 70% a la Municipalidad, dado que por una desinteligencia de los inspectores, quienes controlaban el tránsito al frente de una escuela, les hicieron la señal de avanzar a la motociclista y al camionero.

“Tuvo una tramitación muy lenta, se sucedieron algunos abogados que por ahí no llevaron el expediente de manera ágil, y por esa razón la sentencia recién se dictó en el año 2023”, comentó el juez civil de Villa María, Arnaldo Romero.

“Fue realmente un accidente luctuoso, espantoso”

“La conductora de la motocicleta era una chica joven, que llevaba consigo en una moto muy chiquitita, si mal no recuerdo era una Honda Dax, a dos de sus hijos y a un sobrino. Uno de sus hijos resultó muy lesionado, un sobrino fallecido, y el otro por suerte ileso, que era el que iba más atrás de la moto cuando se encuentra con el camión en una encrucijada, en una esquina del colegio, porque esta mujer los retiraba”.

“Había un control municipal, como era habitual en esa época en ese colegio, en donde, pese a que tiene semáforos, este control municipal estaba dirigiendo el tránsito porque era justo el horario de salida de los niños”, sostuvo Romero.

“La mujer pasó a retirarlos en su motocicleta, no llevaban casco protector, y frente al mismísimo control en esa esquina, aparentemente hubo órdenes contradictorias que confundieron a los que circulaban por ahí, venía un camión que iba hacia la ruta, recordemos que es un colegio que está en Villa Nueva, si mal no recuerdo también en la esquina de calle Bolivia, en donde por ahí se pasaba para acceder a la ruta”.

“Este camión era conducido por un vecino de la zona, ya fallecido, pero el mismo declaró en la causa penal que venía con toda la prevención del caso, conociendo el colegio, conociendo el horario, que era el horario de salida de los niños, y por esa razón a muy escasa velocidad”.

“La pericia hecha en el expediente penal, que fue utilizada para el expediente civil también, demostró que realmente la velocidad era muy escasa y desgraciadamente es que el camión no estaba en condiciones de circular, le faltaba todo su sistema de frenado que estuviera acorde a lo que un vehículo de gran porte tiene que tener para poder conducirse por la vía pública, y más para salir a la ruta”.

EL ROL DE LOS INSPECTORES

“Lo que revela desgraciadamente las actuaciones es que había tres inspectores, uno de ellos desde el principio declara que estaba de espaldas, ocupándose de otra cosa”, explicó Romero.

“Cada uno tenía como su función específica. Entonces, hay uno de esos tres inspectores que sólo sintió el ruido, por lo tanto no sabe, no pudo ver, y declara que no vio exactamente que pasó, pese que estaba ahí a metros”.

“Había otra que creo que se ocupaba de controlar el cruce de estos chicos, y había uno que directamente hacía las señas”, describió.

“El señor -refiriéndose al camionero- declaró que él recibió la seña característica del inspector, de que continuara su marcha, razón por la cual aceleró, pero cuando dice aceleró uno no debe imaginar que pasó a toda marcha para nada, el venía muy despacio, y la pericia después efectivamente lo demostró”.

EL MISMO INSPECTOR TAMBIÉN DIO LA SEÑAL DE AVANCE A QUIENES VENÍAN POR LA OTRA CALLE

“Parece que estos inspectores, este hombre y esta mujer, no estaban o bien organizados, o no se entendieron, o dieron una orden contradictoria, la mujer en un segundo arrancó, y el camión en ese mismo instante continuó su marcha. Y se encontraron en la esquina, con el lamentable desenlace”, aseguró el juez.

“En el accidente resultó condenada en mayor medida la Municipalidad de Villa Nueva, que es quien tenía a cargo el control, a través de sus inspectores municipales, de tránsito en ese día”.

“A la municipalidad decidí atribuirle un 70% de la responsabilidad en el accidente, no podía soslayar que el conductor del camión, pese a que obedeció la orden del inspector municipal, o por lo menos, a mi modo de ver, quedó acreditado en el expediente que el siguió la instrucción y por eso actuó como actuó, pero no puedo evitar referirme a que tenía un camión en pésimas condiciones para circular, y que quizás, con un buen sistema de frenado, esta tragedia se podía evitar, y una buena y oportuna reacción del camionero”.

“A su vez, un porcentaje de la responsabilidad se le atribuye a la conductora de la motocicleta, porque subió a tres criaturas en un motovehículo que realmente no tiene capacidad para poder subir a tanta gente, y por otro lado, es sabido, en la jurisprudencia es algo que no se discute, que en un motovehículo cuando circulan más personas de las permitidas el conductor obviamente pierde capacidad de maniobra y de reflejos para poder actuar ante una situación como esta, que quizás es lo que sucedió a esta chica”, concluyó.

La Municipalidad de Villa Nueva apeló este fallo hacia el final de la gestión Graglia. La gestión actual, a cargo de Ignacio Tagni, mantiene tal recurso.

Sin embargo, lo más novedoso de este fallo es que si bien los hechos ocurrieron en Villa Nueva, y la responsabilidad se atribuye a la municipalidad de dicha localidad, el juez insta también a la Municipalidad de Villa María a presentar un plan de control del tránsito.

Entrevista de Patricia Gatti al juez Romero

