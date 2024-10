Fede Coria dio el primer paso en el Challenger Villa María

Federico Coria, primer preclasificado en el AAT Challenger Santander edición Villa María, dio el primer paso y superó a Gonzalo Villanueva por 6-4 y 7-6 (7) en un partido que duró más de dos horas.

El hermano del “Mago” Coria y máximo favorito del torneo que se juega en el Sport Social Club, ganó su primer encuentro luego de 2 horas y 9 minutos de juego.

En diálogo con la prensa, el tenista de 32 años contó que Villa María le trae muchos recuerdos de su época de menores. Además habló sobre su vlog de YouTube y sus próximos objetivos en cuanto a invitados, y analizó su primer partido en Córdoba.

ORDEN DE JUEGO JUEVES 10 DE OCTUBRE

CANCHA CENTRAL start 11:00 am

A. Collarini (ARG) vs [6] R. Burruchaga (ARG)

Not Before 1:00 pm

[1] F. Coria (ARG) vs F. Mena (ARG)

A. Vallejo (PAR) vs [4] C. Ugo Carabelli (ARG)

Not Before 6:30 pm

[7] J. Cerundolo (ARG) vs F. Meligeni Alves (BRA)

CANCHA 2 start 11:00 am

[3] H. Dellien (BOL) vs G. Heide (BRA)

[8] F. Gomez (ARG) vs [Alt] P. Sakamoto (BRA)

[WC] L. Ambrogi (ARG) vs [Q] M. Pucinelli De Almeida (BRA)

P. Sakamoto (BRA) / G. Villanueva (ARG) vs [4] S. Duncan (GBR) / H. Reese (USA)

CANCHA 3 start 12:00 noon

T. Boyer (USA) vs [5] J. de Jong (NED)

L. Britto (BRA) / P. Saraiva Dos Santos (BRA) vs [2] B. Arias (BOL) / F. Zeballos (BOL)

[1] O. Luz (BRA) / M. Zormann (BRA) vs [Alt] V. Basel (ARG) / F. Ribero (ARG) or M. Alves (BRA) / M. Kestelboim (ARG)

[Alt] H. Casanova (ARG) / S. Rodriguez Taverna (ARG) vs M. Dellien (BOL) / F. Mena (ARG)

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.