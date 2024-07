Flopi Álvarez y un emotivo mensaje de despedida para su padre

La joven villamariense que está detenida en el marco de la causa Generación Zoe, Florencia Álvarez, dejó un emotivo mensaje de despedida en Instagram para su padre Walter (64), quien perdió la vida en un trágico accidente de tránsito.

“Hoy me despido, esta situación nos mantuvo alejados, pero gracias por haber sido nuestro pilar y ponerte la Familia a los hombros. Te llevo en mi corazón a cada paso que de, siempre vas a vivir en mi, acompañándome, es un hasta luego”, escribió la ciudadana en una publicación, acompañada de varias fotos de ambos.

Asimismo, agregó: “Todavía no lo creo, te recuerdo siempre de la mejor manera, voy a extrañar tus travesuras, cada ocurrencia tuya, el hombre que me amó y cuidó a su forma de ser. Acá va a estar tu bebé y prometo que vas a estar orgulloso de mi pa. Nos vamos a volver a encontrar pero mientras tanto acompáñanos, danos las fuerzas para soportar todo esto”.

“Siento un dolor tan grande en mi corazón. Todo tan de repente, pero muy feliz de haber tenido tu compañía estos años. Tengo el angel mas hermoso, junto a la abuela quedaron miles de cosas pendientes y cuántas veces más te diría cuánto te amo y te necesito, dame uno de esos abrazos que me dabas al irte. Abrázame fuerte y jamás me sueltes. Cuanta falta me vas a hacer pa”, añadió Florencia.

Cabe destacar que el accidente que causó el deceso de Álvarez se registró el miércoles a las 07:30 en el kilómetro 604 de la autopista, entre Oliva y James Craik, cuando colisionaron dos camiones. En el segundo rodado, que choca por alcance al primero, el ciudadano villamariense viajaba como acompañante.

Tanto Florencia como su hermano Claudio y la exesposa del “Gato” Álvarez, Silvia Fermani, pudieron asistir a su velorio pese a estar detenidos en el marco de la causa Zoe. Esto se debe al artículo 166 de la Ley 24.660, que establece que los internos pueden ser autorizados para cumplir con sus deberes morales, en caso de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia.

Seguí leyendo: Fallecimiento de Walter Álvarez: sus familiares pudieron asistir al velorio

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.