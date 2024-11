“Hay días que no puedo ni caminar”: debe hacerse un bloqueo de columna, pero el equipo estaría roto

Por estos días, una vecina de la ciudad está atravesando una difícil situación, ya que sufrió una hernia y debe hacerse un bloqueo de columna en el Hospital Regional Pasteur, aunque el equipo que se utiliza para este procedimiento estaría roto.

De esta forma, la ciudadana decidió comunicarse con la redacción de Villa María Ya! para dar a conocer su situación y reclamar alguna solución. “Hace un mes me diagnosticaron una hernia en la columna, hay días que no puedo ni caminar, es todo un sacrificio ir a trabajar. Y el neurocirujano me ordenó hacerme un bloqueo para aliviar este dolor”, relató.

Asimismo, agregó: “Está el aparato roto, estoy yendo una vez a la semana al Hospital, preguntando. Cuando fui al médico me dijo que hace rato que el aparto se encuentra roto y que hay muchos pacientes en espera, y no hay forma que lo den una solución”.

La ciudadana contó que cuando acude al área de hemodinamia le responden “que no saben cuando va a estar andando el aparato”, aunque con el dolor “ya se hace imposible caminar”. Finalmente, subrayó: “El neurocirujano me dijo que ya hay muchos pacientes adelante mío en la espera de que arreglen el aparato”.

Foto ilustrativa. Crédito: Facebook Hospital Regional Pasteur.