Homicidio en el Barrancas del Río y una carta de los vecinos

Agustín Racca, de 21 años, falleció luego de ser apuñalado en el barrio Barrancas del Río. Descontrol en la costanera y una carta vecinal.

El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando el joven recibió dos puntazos en el torso. Primeramente fue llevado a la Asistencia Pública, y más tarde al Hospital Pasteur, donde murió ayer por la tarde.

El presunto agresor es Enzo Sebastián Bianchi, de 29 años, quien quedó detenido e imputado por homicidio. Los hechos continúan en investigación por la Fiscalía del 3° turno a cargo del Dr. René Bosio.

Al igual que los últimos fines de semana, los vecinos del barrio llamaron a lo largo de la noche a Seguridad Ciudadana y a la policía para que ordenen el descontrol que se vive en este sector.

Aún en la madrugada del domingo, después de hacerse público el homicidio anteriormente mencionado, el Barrancas del Río volvió a ser escenario de juntadas masivas, alcohol, corridas, daños, picadas, peleas, etc.

Carta abierta de los vecinos del Barrancas del Río

Enviamos este escrito para compartir una problemática social que lleva meses, pero se ha profundizado en las últimas semanas ante la falta de control por parte de la municipalidad de Villa María, hoy dirigida por el Intendente Eduardo Acastello y la Policía de la Provincia de Córdoba.

Los jueves, viernes, sábado y domingo por la noche, se reúne una gran cantidad de jóvenes (más de ciento cincuenta por noche), a beber alcohol y escuchar música a todo volumen en las intermediaciones del Barrio Barrancas del Río.

Más allá de la gran cantidad de basura que generan, también provocan hechos de inseguridad al pelearse entre ellos, correr picadas en contra mano sobre Avenida Savio, andar a toda velocidad en moto y autos por el barrio habiendo consumido bebidas alcohólicas, orinar y defecar en espacios comunes e invadir la propiedad privada de vecinos.

Cada noche se solicita intervención a la Policía, quienes dicen que corresponde intervención de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Villa María. No haciéndose cargo de su responsabilidad ante las situaciones dónde se infraccionan varias leyes poniendo en riesgo a la población. Sólo se presentan cuando la situación ya está desbordada (tipo 5/6 de la mañana) y hay heridos o se dañaron propiedades privadas.

Seguridad ciudadana por su parte, muchas veces no contesta el teléfono o interviene sacando a los jóvenes de una zona, fundamentalmente de calle Savio, pero permitiendo que migren a la playa del Barrancas del Río o a un área protegida pasando el mismo, que no tiene luz y posee mayor peligrosidad ya que no es controlada por nadie.

Las últimas noches se dieron episodios de mucha violencia: grupos de jóvenes se pelearon a trompadas, también rompieron vidrios de autos y ventanas de casas del barrio.

Circula la información de que el joven asesinado la madrugada del sábado, al ser apuñalado por otro joven, se dio en este contexto. Noticia que salió en El Diario local y Villa María Ya. Hecho lamentable que podría haber sido evitado, ya que los vecinos informaron durante toda la noche a la Policía y Seguridad Ciudadana sobre el descontrol y la violencia que estaban presenciando.

A pesar de lo acontecido, el domingo a la madrugada se repitió lo de cada noche, sin respuesta por parte de la Policía ante el llamado de vecinos y seguridad ciudadana estacionada sobre calle Savio, conociendo que los jóvenes se instalaron en otra parte del barrio. Pareciera que se liberar la zona para que acontezcan los sucesos compartidos.

EXIGIMOS QUE LAS AUTORIDADES QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE VELAR POR LA SEGURIDAD Y EL CUIDADO DE TODA LA COMUNIDAD DE VILLA MARÍA, TOMEN MEDIDAS A LA ALTURA DE LA CIRCUNSTANCIA.

