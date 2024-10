Horóscopo de hoy miércoles 9 de octubre de 2024

ARIES (marzo 21- abril20)

Trabajo y negocios: sus logros serán destacados por gente influyente y le preparan para otra etapa. Amor: con fina intuición, sabrá que su pareja no cumplirá una promesa; urge dialogar.

TAURO (abril21-mayo20)

Trabajo y negocios: su carácter apacible le traerá complicaciones. Un negocio podría trabarse. Amor: gestos cálidos le llenarán de energía para encarar algunos cambios postergados.

GÉMINIS (mayo21-junio21)

Trabajo y negocios: eventos que parecen casuales generarán alternativas para negocio estancado. Amor: será buena idea alejar de la relación a gente entrometida que crea confusiones.

CÁNCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: su carácter memorioso le sacará de apuros. Se avecina la prosperidad anunciada. Amor: momento para disfrutar de juegos en los que su encanto seduce a su entorno.

LEO (julio24-agosto23)

Trabajo y negocios: su impulsividad para cambiar cosas sin medir consecuencias, no será buena idea. Amor: su encanto se desplegará cuando se acerque a cierta persona; habrá romance.

VIRGO (agosto24-septiembre23)

Trabajo y negocios: su esfuerzo para lograr mayor cooperación en el trabajo será reconocido. Amor: un hermoso regalo arrancará sonrisas y logra mejorar una relación desgastada.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para mostrar su creatividad, talento inteligente y audacia. Amor: las cosas podrían mejorar si en la relación se trabaja sinceramente con el perdón.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: hará bien en alejar del entorno a gente maliciosa que dicen ser sus colegas. Amor: su pareja necesitará de apoyo y la respuesta no se hará esperar; todo terminará bien.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un asunto legal requerirá de toda su atención. Los profesionales lo resolverán. Amor: se avecinan buenas noticias, el romance finalmente se convertirá en realidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un trabajo extra le hará ver que los cambios se pueden hacer de otro modo. Amor: un viaje será buena excusa para activar un romance que muestra cierto desgaste.

ACUARIO (enero21-febrero19)

Trabajo y negocios: se avecina un cambio que hará tomar medidas correctivas para evitar errores. Amor: finalmente, acordará sobre un tema que la pareja insiste en postergar día tras día.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: con creatividad llevará adelante cambios que no serán bien comprendidos. Amor: momento para no improvisar, más vale no hacer cambios y esperar otra oportunidad.

Si usted cumple años hoy es una persona: valiente y osada. Se enfrenta a lo que sea para defender lo que cree justo.