Hoy habrá varios cortes de luz en Villa María: algunos durarán horas

Hace algunos minutos, comenzó una seguidilla de cortes de luz por mantenimiento y mejoras que se replicarán a lo largo del día en diferentes barrios de Villa María, algunos de ellos bastante prolongados.

En este sentido, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) indicó que se prolongará hasta las 11:00 y que afecta a los barrios Bello Horizonte, Malvinas Argentinas, Portal del Sol, San Juan Bautista, San Martin (entre las calles Brandsen, Buenos Aires, Monteagudo y Prolongación Bulevar Sarmiento), Industrial (Viedma, Porfirio Seppey, Piedras y Avenida Perón), San Justo (Ramos Mejía, Porfirio Seppey, Piedras y Av. Perón).

Por otra parte, de 13:00 a 13:30 y de 16:20 a 16:50 el suministro eléctrico estará interrumpido en los barrios Ameghino (La Rioja, Intendente Maciel, Bs. As., Alberdi, Catamarca y López y Planes), Lamadrid (Bs. As., Periodistas Argentinos, Entre Ríos y Pasteur), Nicolás Avellaneda (Intendente Maciel, San Juan, Monteagudo y Bs. As.) y San Martín (Brandsen, Bs. As., Monteagudo y Bv. Sarmiento).

Además, afectará al sector del Bello Horizonte (entre bulevar Sarmiento, Guayaquil, Valparaíso y Asunción), San Nicolás, Portal de Bs. As., Malvinas Argentinas, San Justo (Piedras, Porfirio Seppey, Bv. Sarmiento, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y Av.Perón), Lamadrid (Bv. Sarmiento, Lamadrid, Darío Ramonda y Porfirio Seppey), San Martin (Porfirio Seppey, Formosa, Brandsen y Bv. Sarmiento), Carlos Pellegrini, Ameghino, Hipermercado La Cooperativa, Parque Norte, 76 Viviendas, Trinitarios, Manuel Belgrano, Almirante Brown y Carlos Pellegrini.

Otros cortes prolongados

Finalmente, EPEC indicó que de 13:00 a 16:30 el servicio estará interrumpido en los barrios Ameghino, Lamadrid y Centro Norte, en tanto que de 13:05 a 16:45 esto se replicará en los vecindarios Almirante Brown y Trinitarios.

Información de servicio:

