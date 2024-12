Incendio en Bello Horizonte: La madre de la niña fallecida busca al héroe que salvó a sus hijos

Días atrás, una tragedia conmovió al Barrio Bello Horizonte, donde un incendio en una vivienda se cobró la vida de Guadalupe Alma Sánchez Ríos, una niña de 4 años. Por primera vez, Araceli, la madre de la pequeña, habló sobre lo sucedido y su situación actual.

La madre, comentó que actualmente se encuentra viviendo junto a sus dos hijo en Tío Pujio, precisamente en la casa de su tía. Araceli destacó en primer lugar la valentía de Nicolás Gómez, el joven que salvó a sus otros dos hijos el día del incendio, y expresó: ‘’Quiero comunicarme con Nico para agradecerle en persona por lo que hizo, por supuesto con su consentimiento. Solamente quiero hablar con vos y agradecerte por salvar a mis hijos’’.

Asimismo, agradeció la ayuda que está recibiendo de su entorno más cercano: ‘’Estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron en el momento en que perdí a mi niña. Con mi familia, tías, primas, tíos, hermanos por las ayudas que me están dando en estos momentos y a mis amigas por su colaboración de mercadería, ropa para mis hijos y muebles”.

Del mismo modo, Araceli también aclaró: “No pedimos plata, no queremos plata, solo mercadería y muebles”. Además, pidió respeto ante la situación que atraviesa: “Que por favor la gente no hable si no sabe lo que pasó”.



Para finalizar, la madre expresó su disposición para responder solo a quienes deseen colaborar o estén interesados en conocer el estado de salud de sus hijos Yamila (5) y Milton (1), quienes, afortunadamente, se encuentran en buen estado.

