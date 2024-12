Incendio trágico: la mamá de Guadalupe quiere aportar lo que sabe a la Justicia

Una semana después del trágico incendio de vivienda de barrio Bello Horizonte, donde falleció la pequeña Guadalupe Alma Sánchez Ríos (4), Villa María Ya! dialogó con la madre de esta niña, Araceli, quien consignó que espera el momento de ser convocada por la Justicia local para aportar lo que sabe.

Asimismo, la joven de 22 años también señaló que espera que analicen todas las hipótesis, incluso, la de un conflicto previo con una mujer oriunda de Chaco que estuvo un tiempo en Villa María. “Ella me reclamaba que le devolviera sus cosas, pero yo no tengo nada que devolver”, manifestó.

Araceli también consignó que alquiló la casa de la tragedia ya amoblada, y resaltó: “Si las cosas eran de ella o no, no sé, no es asunto mío”. También contó que en varias oportunidades esta ciudadana y una hermana se presentaron en la vivienda propinando insultos, por lo que incluso hubo intervenciones policiales.

“Yo quisiera saber qué pasó, porque la gente habla sin saber, inventan muchas cosas y ni yo tengo todavía el informe de los bomberos que hicieron las pericias”, manifestó. Además, afirmó: “Es muy doloroso todo, muchos hablan porque si y nadie sabe lo que pasé estos años sola con los chicos”.

Araceli resaltó que actualmente reside con sus otros dos hijos en la casa de una familiar cercana, y que el más pequeño (1) busca a Guadalupe, de manera que a todos les cuesta superar su dolorosa pérdida. De esta manera, su único consuelo hoy es saber cómo se originó el trágico incendio.

Finalmente, cabe mencionar que pese a que aún no se conoce el informe de Bomberos, en las últimas horas se conoció que la autopsia realizada a la niña de cuatro años indicó que la causa de su muerte fue “asfixia en incendio”.

