Intento de robo en una casa de Villa Nueva: habló el damnificado

Luego de que un joven (25) fuera detenido por ingresar a una vivienda del barrio Golf de Villa Nueva con aparentes intenciones delictivas, Villa María Ya! accedió a una narración de lo sucedido brindado por el propietario del lugar, Jorge Cordoni.

“Es una casa quinta en el Golf, me avisa la alarma que 06:45 más o menos habían forzado la entrada y como tengo ADT eso avisa a la Policía, y me avisan a mí”, relató el damnificado a este medio. Asimismo, agregó: “A su vez yo me comunico al grupo del barrio de alerta y también se comunica la Policía conmigo. La Policía llegó antes que yo, y encontraron a una persona adentro, lo detuvieron, por lo que me comentaban es un muchacho venezolano”.

“Son esa gente que está por ahí en el barrio, realmente están haciendo estragos, porque andan todo el día por el barrio buscando qué tocar, qué sacar, qué robar, estamos complicados”, explicó. Finalmente, indicó que este joven no le robó nada, aunque explicó que el mayor daño que causan es que rompen puertas.

Audio: declaraciones de Jorge Cordoni a Villa María Ya!:

¿Qué sucedió en el Golf?

Cabe destacar que la vivienda en cuestión estaba sin moradores en su interior y que se ubica en la esquina de las calles Lago Mascardi y Nahuel Huapi. Luego de que sonara la alarma, inmediatamente un móvil de la patrulla preventiva de Villa Nueva llegó al lugar y encontró al ciudadano dentro de la vivienda, por lo que terminaron aprehendiéndolo como supuesto autor del delito de robo en grado de tentativa.

Finalmente, tal como lo relató Cordoni, cuando arribaron a su vivienda pudieron advertir que no se había robado ninguna pertenencia.

Audio: informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Seguí leyendo: Villa Nueva: encanan a un pibe que se metió adentro de una casa

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto ilustrativa.