James Craik: denuncia que un vecino cegó a su perro con ácido (VIDEO)

En la vecina localidad de James Craik, una mujer denunció que su vecino le arrojó ácido a su perro, llamado Negrusco, que ahora padece ceguera.

“No se le dio mejor idea que tirarle ácido y dejarlo ciego”, indicó la ciudadana en un diálogo vía WhatsApp con la redacción de Villa María Ya!, en el que también precisó que el episodio tuvo lugar durante la madrugada del lunes, en el barrio Banda Norte.

Por otra parte, indicó que el pasado 6 de junio ya había atacado a Negrusco, aunque en aquella ocasión le arrojó agua caliente. “Casi me lo mata, tuvimos muchos gastos en veterinario, medicamentos, y no le bastó”, relató.

La ciudadana también contó que en aquel momento no radicaron una denuncia policial y que esta vez sí lo hicieron, aunque no estarían obteniendo respuestas, por lo que no descartan hacer otra presentación en Villa María.

Además, afirmó: “Nuestro perro es todo para nosotros”. Finalmente, compartió una serie de videos que muestran el estado de Negrusco, uno de ellos registrado en una veterinaria (no se aclaró si tras el primer ataque o el segundo) y otros en el hogar, que dan cuenta de la ceguera que padece el can.

