José Messa: «Queremos que les den perpetua»

José Messa, padre de Emiliano, habló con Villa María Ya! en medio de la marcha para pedir justicia por su hijo, asesiando hace 19 meses.

«La marcha se trató no solo de pedir justicia, sino también de decir basta, con los niños no», comentó, y agregó: «Un día de muchas emociones. Hace 19 meses que pasó, que Emiliano dejó de sufrir».

«Me he preparado bien, con psicóloga, psiquiatra, estoy medicado, creo que llegamos con todas las fuerzas», sostuvo sobre el juicio que comienza mañana.

«Creo que las pruebas están arriba de la mesa como para que les den perpetua. La ley está, no hemos perdido la fe en la justicia, queremos que les den perpetua», concluyó.

También habló con este medio Carla María De Falco, la abogada querellante: «Como dijo José, la marcha reunió mucha gente; significa que se tomó conciencia de lo que pasó y de lo que no tiene que volver a pasar».

«Tenemos todas las expectativas puestas en la justicia y en que se dicte una condena ejemplar. Se recolectó toda la prueba en la primaria instancia, agradeciendo el trabajo de la fiscalía del Dr. Bosio», comentó.

Esperamos una condena ejemplar, que sirva para que no vuelva a pasar esto. No más Lucios en La Pampa, no más Emilianos en Villa María, no más niños asesinados