Jóvenes denuncian ser discriminados en dos boliches por su vestimenta

Un grupo de jóvenes denunció a este medio haber sido discriminados a la hora de ingresar a dos boliches de la ciudad por la vestimenta.

Concretamente, aseguran que se les negó la entrada a Amstedam y Lola Cruz. “Uno gasta plata en el remis y encima pasa vergüenza frente a la gente”, comentó uno de los chicos del grupo.

Según dijo, la semana pasada fueron a Amsterdam y ocurrió lo siguiente: “Automáticamente uno de los de Seguridad le dijo al otro de Seguridad ‘estos no’. Cuando les preguntamos por qué no, te dicen que te vayas o te llevan preso”.

“En Lola directamente te dicen que no pasas por algún detalle de la ropa o alguna zapatilla que no les han gustado. Es feo gastarte 4 o 5 mil pesos en un remis para no entrar”, sostuvo.

“Te apartan de la fila y te empiezan a decir que te vayas o te llevan preso”

“Si yo o alguno de mis amigos hubiesemos hechos un problema, pero no tienen ningún justificativo. Nunca hemos peleado ni hemos hecho algo malo. Entran los que a ellos les parece que tienen que entrar”, reclamó el joven.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.