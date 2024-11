En estos últimos días han llegado a nuestra redacción algunos reclamos de comerciantes locales indignados con una situación que parece haberce hecho un habito en la nueva gestión municipal en el Area de la Oficina de Habilitaciones Unicas de Comercios.

Según cuentan los comerciantes en mensajes que llegan a nuestro medio, las exigencias para habilitar sus comercios son variadas , no siempre las mismas, situasion que no serias anormal, ya que todas las Actividadesd tienen difrentes exigencias para poder realizar su correcto funcionamiento, pero el común denominador es que cuando alguno de esos requisitos no logra completarse por algun motivo, quien tiene la llave de la resolucion es una CONSULTORA AMIGA, a la cual es inducida el Comerciante a concurrir para poder lograr la habilitacion rapida y definitiva.

LA CONSULTORA, según nos dicen esta conformada por personas que pertenece al Area de Habilitaciones Unicas de la Municipalidad de Villa Maria, y las iniciales de su nombre seria RT.

Iniciales de los apellidos de los verdaderos dueños de la misma. Tambien formarian parte de ella un Bombero, dos hermanos en funciones municipales.

Como Proceden, LA CONSULTORA RT se dedica a realizar todo el tramite municipal para la habilitación de comercios, y seria la única que de manera rápida como dicen desde adentro salen tus papeles para que puedas comenzar con tu prospero negocio.

Los comerciantes comentan que ya están cansados de la burocracia municipal para habilitar sus negocios y se están agrupando para hacer una presentación administrativa en primera instancia para seguir, según asesoramiento legal que están recibiendo, con la presentación judicial que corresponda. Según han adjuntado en los mensajes pruebas tiene de sobra sobre la derivación explicita que hacen desde la oficina de habilitaciones hacia la CONSULTORA AMIGA.

Ampliaremos.

