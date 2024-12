La madre damnificada por incendio en Bello Horizonte denuncia amenazas previas a la tragedia

Araceli, la madre de los dos niños que sobrevivieron al trágico incendio en Barrio Bello Horizonte, relató que días previos al siniestro recibió amenazas, las mismas, según su versión, provenían de mujeres vinculadas al quien sería el dueño de la casa en la que vivía.

Según comenta Araceli, fue varias veces amenazada por estas dos mujeres, quienes le advirtieron que la sacarían de la casa con sus hijos y que incluso prenderían fuego la vivienda. “Me dijeron que me iban a dejar en la calle con mis hijos”, contó la madre, quien expresó que las amenazas fueron cada vez más graves.

En respuesta a la situación, Araceli acudió a la policía, quienes llegaron a su domicilio para hacer guardia. Sin embargo, después de media hora se retiraron sin tomar más acciones. Días más tarde, las amenazas se repitieron vía mensajes de texto y las mujeres se presentaron nuevamente en su hogar, tratando de ingresar a la casa. Fue en ese momento cuando las amenazas se intensificaron, incluyendo promesas de violencia física y la intención de quitarle a sus hijos.

“Me amenazaron con pegarme, me dijeron que me sacarían a la fuerza con mis hijos y que me los quitarían”, relató Araceli. A pesar de este clima de tensión, la policía nunca logró tomarle la denuncia formalmente.

En ese sentido, comentó que un día se encontraba en su casa con sus tres hijos cuando las intimidaciones se concretaron nuevamente. En ese momento, Araceli se resguardó con sus hijos en una habitación mientras enviaba un mensaje de auxilio a su amiga, quien alertó a la policía. Aunque los efectivos llegaron tarde, las mujeres ya se habían ido. Araceli intentó nuevamente acudir a la policía a informar lo sucedido, pero asegura que nunca se le tomó la denuncia de manera adecuada.

La tragedia del incendio, en la que lamentablemente una de sus hijas perdió la vida, se ve marcada por un contexto de amenazas y violencia que, según la madre, no fue atendido de manera oportuna por las autoridades.

