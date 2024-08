La palabra de Edgar Bernaus por sus 50 años de trayectoria

Edgar Bernaus fue uno de los cuatro homenajeados por el Colegio de Abogados de Villa María (CAVM) por sus 50 años de trayectoria.

“Pensaba que era más protocolar, pero fue un acto muy emotivo. Me he encontrado con colegas que he conocido en la escuela primaria y en la Universidad”, sostuvo.

“Mi discurso fue de agradecimiento. Agradecí a la vida, a mis padres por las enseñanzas, a la sociedad argentina por darnos la posibilidad de tener una educación primaria, secundaria y universitaria gratuita y de primer nivel. Eso permitió la movilidad social”, añadió.

“El acompañanamiento de los colegas y de la familia es esencial. Es muy difícil llevar adelante una profesión durante 50 años si no es con pasión”, concluyó Bernaus. Los otros tres homenajeados fueron Amalia Arballo, Manuel Sosa y José Luis Bertoldi.

