La «Peque» Pareto pasó por la UNVM

Paula «La Peque» Pareto, judoca campeona del mundo y ganadora del oro olímpico, pasó por el auditorio de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). Ahora, a las 14 horas, sigue una exhibición.

En una charla organizada por el Ente de Deporte y Turismo de Villa María, Pareto respondió preguntas en un auditorio colmado de judocas, deportistas y estudiantes de distintas carreras.

Su rol como médica en la pandemia

«Fue bueno saber que fuimos útiles para la sociedad en un momento tan difícil, y fue difícil a la vez para mi y muchos médicos amigos el hecho de tener que estar aislados de nuestras familias».

«Yo no tenía miedo de enfermarme por mi, sino de enfermarme y enfermar a alguien de mi entorno».

«Yo soy traumatóloga así que no estaba en el frente de batalla directo, pero sí dando una mano a nuestros colegas clínicos».

«Hizo falta que demostremos para lo que estamos, y estuvimos. Nos dejó muchas enseñanzas para mejorar a futuro».

Su rol en la actualidad

«Hoy estoy con la parte técnica, coordinando y haciendo diferentes entrenamientos, viendo a los chicos y a las competencias, a los chicos de la Selección».

«Tengo un consultorio en un centro de alto rendimiento deportivo. Las charlas y todo esto nunca me lo imaginé pero terminaron siendo parte de mi vida».

«Hoy no es tan metódica como antes mi vida, lo estoy trabajando con mi psicólogo».

Paula sostuvo que su elección de la rama traumatología en la medicina no tuvo relación con su deporte al menos «de forma consciente», pero reconoció que la mayoría de los traumatólogos han hecho deporte.

Su paso por Máster Chef

«Fue un gran desafío para mi. Me lo ofrecieron, me pareció algo diferente, lo de animarme a la exposición pública en en un canal que ve todo el mundo, y con la cocina que es algo que no me imaginé».

«Encontré otro mundo totalmente diferente y me pareció lindo», comentó Pareto, quien actualmente forma parte del cuerpo médico del Comité Olímpico Argentino.

Entrevista con los medios de la ciudad

En la charla estuvieron presentes el presidente del Ente de Deporte y Turismo, Sebastián Panero, el intendente de Villa María, Martín Gill, y el rector recientemente reelecto de la UNVM, Luis Negretti.

