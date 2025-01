Las banditas “levanta portones” siguen a full

En las últimas semanas, vecinos de distintos barrios denuncian robos e intentos fallidos mediante la modalidad “levanta portones”.

Casi siempre se trata de banditas de al menos 5 jóvenes, generalmente menores de edad, que circulan de a pie o en moto y van tanteando portones a ver qué pueden afanar.

Parque Norte

Ocurrió anoche sobre la calle Arenales al 1500. “Estos tres sujetos me destrozaron el portón levadizo de mi garage para entrar a mi casa. Lo abrieron 40 Cm y no entraron. Supongo que pensaron que no estaba en casa y cuando vieron el vehículo en el garage no entraron y no robaron nada”, comentó el damnificado.

“La imagen que mando es de la cámara de un vecino, los toma cuando llegan, tapan la cámara dos minutos y a las 3:41 se recupera la imagen y estaba el portón abierto. Por suerte no se llevaron nada pero pongamos en atención a los vecinos para que estén atentos y cierren bien la casa”, agregó.

Bello Horizonte

Lo filmado en el video ocurrió en la madrugada del viernes pasado, sobre la calle Quito. “Salieron por Av Universidad y doblaron en Manuel Ocampo. Ni un móvil de policía”, comentaron los vecinos.

San Juan Bautista

El martes de esta semana, otro portón dañado en el barrio San Juan Bautista.

Ramón Carrillo

También en la madrugada del viernes pasado, dos bicis fueron robadas del garaje de una vivienda ubicada en el barrio Ramón Carrillo. “No pretendo recuperar nada porque ya sabemos como funcionan las cosas, pero sí alertar para que se tomen las medidas de precaución”, publicó el damnificado en Facebook.

