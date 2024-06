Las Perdices: Se viralizó un audio en el que un delincuente revela la complicidad policial

Un delincuente de Las Perdices envió un audio de Whatsapp en el que reconoce cómo lo ayudó una mujer policía para evitar su detención.

“Me llamó la Daniela a mi, a mi no me busca nadie. Me llamó la Daniela y me dijo escondé la moto que te andan buscando”, se escucha.

“Si hubiera sido soreta la chabona no me avisaba nada. Yo estaba por caer a mi casa con la moto todo, donado. Ella me llamó, así que con la Daniela y el flaco Páez está toda la mejor, no pasa ni una, fijate a los otros cómo les va a ir”, agrega.

En el audio, compartido por Radio X 102, se aprecia cómo el sujeto habla de una complicidad con al menos dos policías que se desempeñan en Las Perdices, quienes le habrían advertido de un posible allanamiento.

El polémico caso recayó en la fiscalía de instrucción del tercer turno de Villa María, a cargo del Dr. René Bosio, quien comentó a este medio que se encuentran “en plena investigación”.