Libertad condicional para joven que agredió a su ex pareja y a una policía

La Cámara del Crimen de Villa María condenó a un joven de 22 años a tres años de prisión con ejecución condicional.

Juan José Quevedo, villamariense que reside en Villa Nueva (donde ocurrieron los hechos), está detenido desde el 14 de abril de 2023.

Asistió a la audiencia (que fue de modalidad abreviada) a través de una videoconferencia desde la cárcel de Villa María.

Se lo juzgó por amenazas, resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas en perjuicio de una funcionaria policial, ocurriendo esto el 4 de diciembre de 2022.

También se lo juzgó por daño, amenazas calificadas por el uso de armas, agresión con toda armas y amenazas en perjuicio de su ex pareja, ocurriendo esto el 14 de abril de 2023, día en que fue detenido.

Finalmente, se lo encontró culpable de Amenazas, Resistencia a la Autoridad, Lesiones Leves Calificadas en Concurso Ideal, Daño, Amenazas Calificadas por el Uso de Armas, Agresión con Toda Arma y Amenazas.

El vocal Félix Martínez le impuso la pena de 3 años de prisión con ejecución condicional, recuperando el detenido inmediatamente su libertad.

Para mantenerla, deberá cumplir ciertas reglas de conducta, como establecer domicilio y no mudarse sin previo aviso, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, no mantener contacto con las víctimas, no abusar del consumo de alcohol u otras sustancias y someterse a tratamiento psicológico.

El fiscal de Cámara fue el Dr. Francisco Márquez, mientras que la abogada defensora fue la Dra. Florencia Vottero.

