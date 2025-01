El popular grupo de cumbia santafesina, Los Palmeras, atraviesa un momento de crisis interna luego de un conflicto público que involucra a dos de sus figuras principales: Rubén «Cacho» Deicas y Marcos Camino. La disputa surgió a raíz de las complicaciones de salud de Deicas, quien se encuentra alejado temporalmente de los escenarios.

El conflicto

En declaraciones recientes, Camino, uno de los líderes de la banda, expresó su malestar asegurando que la familia de Deicas no permite que el cantante se comunique con sus compañeros. “Desgraciadamente, su familia no le permite usar el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, lo cual es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como su familia. Solo sabemos lo que logramos enterarnos por terceros. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”, afirmó el músico, lo que desató un fuerte cruce.

La respuesta

Luciano Deicas, hijo del cantante, respondió a estas acusaciones mediante una serie de videos publicados en la cuenta oficial de Instagram de su padre. Allí, desmintió los dichos de Camino, señalando que las declaraciones son «barbaridades» sin fundamentos y acusó al dueño de la banda de buscar «llamar la atención». Además, explicó que la incomunicación no se debe a la familia, sino a los problemas de salud de su padre.

«Mi papá no lo llamó porque tenía un problema de salud, no porque nosotros lo incomunicáramos. Si quería verlo, podía tocar el timbre y lo hacíamos pasar. No entiendo por qué en lugar de hablar públicamente, no vino directamente a nuestra casa», expresó Luciano.

El origen del problema

El conflicto entre Camino y la familia de Deicas habría comenzado meses atrás, cuando el cantante enfrentó problemas de salud mientras, según su hijo, era sometido a «presiones para ensayar». La relación entre ambos líderes, que han compartido escenarios por décadas, parece atravesar un momento crítico.

En los videos publicados, Luciano también incluyó capturas de conversaciones privadas de noviembre de 2024, añadiendo más tensión a la situación. Los seguidores de la banda manifestaron su preocupación por la continuidad de Los Palmeras y cómo este conflicto podría afectar al grupo.



Lo cierto es que la banda de cumbia santafesina ya confirmó su presencia para el 57º Festival Internacional de Peñas de Villa María, con el reemplazo temporal de »Cacho» Pablo López. La banda actuará el Sábado 8 de febrero.

Información de servicio:

