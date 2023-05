Mañana Complicada: Bomberos debieron asistir un accidente atrás de otro

Una intensa jornada tuvieron hoy, los bomberos voluntarios de la ciudad, asistiendo a las personas que se accidentaron en las calles de Villa María.

El accidente tal vez más espectacular, pero sin ningún daño a las personas fue el que ocurrió a las tres y veinte de la mañana cuando en la esquina de Providencia, un hombre de setenta y cinco años que conducía un Peugeot 208 se estrelló contra una pared, por causas que se intentan establecer.

Tras el gran impacto, el hombre salió ileso y no debió ser trasladado hacia el Hospital Pasteur. Por otra parte a las nueve y cincuenta en San Luis al mil 1316 colisionaron un automóvil con una bicicleta. El conductor de la bici es un hombre de treinta y seis años que no hubo criterio de traslado porque no sufrió lesiones.

Ocho minutos más tarde, la misma unidad que estaba en la esquina de San Luis al mil trescientos, tuvo que seguir su rumbo antes de volver al cuartel, porque a las nueve y cincuenta y ocho, en calle 25 de mayo y piedras se produjo una colisión entre un automovilista y un motociclista.

El hombre de la moto es un hombre de cuarenta y cinco años, sufrió un traumatismo de cráneo leve y fue trasladado hacia el Hospital Pasteur.

Finalmente, a las diez y diecisiete en Santiago del Estero e Irigoyen, colisionó un automovilista, con un motociclista. Este último, es una mujer de 17 años de edad, una menor de edad que sufrió traumatismo en sus brazos y debió ser trasladada hacia el Hospital Pasteur