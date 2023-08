Mariela atraviesa un complejo estado de salud y pide ayuda

Una mujer que pasa una delicada situación de salud y económica pida ayuda al municipio, se trata de Mariela, quien vive en una pensión junto a su hijo de 10 años.

Según nos relata, producto del gasto de medicamentos que tiene por su enfermedad no puede hacerle frente a los gastos de alquiler y advierte que la están por desalojar.

También cuenta que necesita comida y ropa, que recibía una vianda para darle de comer a su hijo, pero que no sucedió eso durante el fin de semana.

«No me están dando ninguna ayuda de lo que es la municipalidad y veo mucha gente que sale con cheques, que salen con bolsones, que salen con verdura y a mi no me dan nada» relata Mariela.

Por último, nos dejó su número de celular por si alguien quiere contactarse para darle alguna ayuda: 3534 40-2966.

