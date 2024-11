Murió el ex liceísta cuadripléjico Piccón

Luto en Alta Gracia por la muerte del ex liceísta Víctor Piccón. Cuadripléjico desde los 13 años por un “baile” recibido en el Liceo en 1990.

Durante la noche del domingo, en una clínica de la ciudad del Tajamar, dejó de existir a los 48 años, el ex liceísta Víctor Piccón

A los 13 años quedó cuadripléjico tras ser sometido a movimientos vivos (baile) en el Liceo Militar General Paz.

Con gran consternación se recibió la noticia sobre el fallecimiento del vecino de Alta Gracia, Victor Piccón, quién permaneció 35 años cuadripléjico, tras ser sometido a movimientos vivos mientras era alumno del Liceo Militar General Paz en 1990.

Víctor Piccón era hijo del bioquímico e historiador Augusto Piccón y la escribana Cristina Mazzuco, vecinos de Alta Gracia.

La lesión irreversible que sufrió Piccón estableció un antes y un después en el Liceo Militar.

En su oportunidad, la noticia conmocionó al país, y provocó que se hicieran muchos cambios en aquella institución, entre ellas, no permitir este tipo de abusos.

Al adolescente lo obligaron a realizar distintos ejercicios después de cenar, “se sintió mal y lo mandaron a la cama. Un rato más tarde lo obligaron a levantarse y se descompuso.

En enfermería no había médicos, no se lo entubó, no recibió ninguna medicación y lo llevaron al hospital en un auto particular”, explicó su papá, en una de las entrevistas brindadas aquellos años sobre lo sucedido.

Debido a esto, Víctor quedó al cuidado de su familia, en silla de ruedas y sin capacidad para mover su cuerpo.

Su fallecimiento fue comunicado el domingo por la noche. Sus restos fueron sepultados ayer, en el Cementerio La Floresta.

